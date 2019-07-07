2019-07-07T05:56:24+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 7 июля будет жарко и мокро

Синоптики обещают на Ивана Купала жаркую погоду с дождем и грозами
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе пройдет небольшой дождь, местами могут быть грозы.Сегодня в городе пройдет небольшой дождь, местами могут быть грозы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 27 градусов, возможен дождь, по области — грозы и град.

— В воскресенье, 7 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 16-18 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 и порывами до 17 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, град, ночью по западу, днем при грозах местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 13-18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 26 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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