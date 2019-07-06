«Все бы были как Андрюха»: новосибирский дальнобойщик собирает гуманитарную помощь для пострадавших в Иркутской области
Дальнобойщик из Новосибирска разместил сообщение о том, что собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне. Информация об этом появилась в группе «НаОбьГэсе (Новосибирск)».
У Андрея постоянные рейсы на Иркутск и от увиденного в Тулуне у него «волосы встали дыбом». На кадрах видео, которые он приложил, видны масштабы разрушений. От жилых домов почти ничего не осталось. Вода сравняла город с землей.
— Люди потеряли все. Некоторые остались в одном нижнем белье. У меня есть возможность передать волонтерам 1,5-2 куба груза, — пишет мужчина.
Дальнобойщик предлагает собрать вещи, в основном детские. Рейс у Андрея на следующей неделе.
Добровольцы сразу же откликнулись на пост Андрея:
— Вот бы все люди как Андрюха были. Наверно мир бы был на порядок лучше.
— Спасибо за неравнодушие! Вещи готовы передать, надо определить, кто сможет собирать, куда везти их.
— Я могу передать огромную сумку с одеждой.
Разрушения в городе Тулун.
ИСТОЧНИК KP.RU