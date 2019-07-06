«Все бы были как Андрюха»: новосибирский дальнобойщик собирает гуманитарную помощь для пострадавших в Иркутской области

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-06T17:04:38+03:00

Это только часть последствий, которые снял водитель. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина проезжал мимо Тулуна и был впечатлен горем людей

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Дальнобойщик из Новосибирска разместил сообщение о том, что собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне. Информация об этом появилась в группе «НаОбьГэсе (Новосибирск)».

У Андрея постоянные рейсы на Иркутск и от увиденного в Тулуне у него «волосы встали дыбом». На кадрах видео, которые он приложил, видны масштабы разрушений. От жилых домов почти ничего не осталось. Вода сравняла город с землей.

— Люди потеряли все. Некоторые остались в одном нижнем белье. У меня есть возможность передать волонтерам 1,5-2 куба груза, — пишет мужчина.

Дальнобойщик предлагает собрать вещи, в основном детские. Рейс у Андрея на следующей неделе.

Добровольцы сразу же откликнулись на пост Андрея:

— Вот бы все люди как Андрюха были. Наверно мир бы был на порядок лучше.

— Спасибо за неравнодушие! Вещи готовы передать, надо определить, кто сможет собирать, куда везти их.

— Я могу передать огромную сумку с одеждой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718769" frameborder="0"></iframe> Разрушения в городе Тулун.

ИСТОЧНИК KP.RU