«Золотой дождь» вместо салюта: в мэрии объяснили, почему новосибирские выпускники не дождались «огней»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-06T16:15:22+03:00

Выпускники были удивлены, что не было обещанного фейерверка. Фото: Екатерина Иванова

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Мэрия Новосибирска объяснила, по какой причине выпускники 2019 года не увидели обещанный фейерверк на празднике. Ранее официально заявлялось, что 27 июня в 21.55 Единый выпускной завершится большим праздничным фейерверком. Однако, вчерашние школьники его так и не увидели.

— Мы учли особенности летнего периода, и организаторы решили, что салют будет плохо видно на фоне вечернего неба, — ответили на запрос КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

Вместе настоящего салюта был запущен «золотой дождь» и включены искрящиеся фонтаны на центральной площадке Единого выпускного.

В конце июня, мы писали, что новосибирские выпускники не поняли, почему не увидели в небе над Обью фейерверка. Сначала в мэрии объясняли, что салютов и залпов не было, но фейерверк все-таки был.

ИСТОЧНИК KP.RU