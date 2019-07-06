Гром-рок: новосибирская гроза удачно легла на тяжелую музыку

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-06T15:09:09+03:00

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Анастасии из Новосибирска удалось снять видео грозы. Девушка наложила его на тяжелую музыку и получила необычный клип. Видео с сверкающей молнией в ритм композиции она выложила на свой Youtube канал. На кадрах видно, как молния разрезает небо, и оно меняет свой цвет от темно-фиолетового до светлых тонов.

— Идея давно сидела в голове, и вот я ее воплотила. Сняла июльскую грозу. Процесс был не сложен и не страшен, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анастасия Литвинова.

Разряды грозы наложены на композицию Hi-Finesse — The Wolf.

— Я такую музыку слушаю очень редко, но когда прослушала данную композицию несколько раз, то поняла, что это она! — говорит Анастасия.

Позже ролик опубликовали некоторые новосибирские паблики, подписчики «Типичный Новосибирск» впечатлились роликом и немного поспорили:

— Музыка тут вообще лишняя. Живые звуки куда страшнее.

— Отличная композиция. Металл рулит!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718753" frameborder="0"></iframe> Гроза в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU