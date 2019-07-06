Гром-рок: новосибирская гроза удачно легла на тяжелую музыку
Анастасии из Новосибирска удалось снять видео грозы. Девушка наложила его на тяжелую музыку и получила необычный клип. Видео с сверкающей молнией в ритм композиции она выложила на свой Youtube канал. На кадрах видно, как молния разрезает небо, и оно меняет свой цвет от темно-фиолетового до светлых тонов.
— Идея давно сидела в голове, и вот я ее воплотила. Сняла июльскую грозу. Процесс был не сложен и не страшен, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анастасия Литвинова.
Разряды грозы наложены на композицию Hi-Finesse — The Wolf.
— Я такую музыку слушаю очень редко, но когда прослушала данную композицию несколько раз, то поняла, что это она! — говорит Анастасия.
Позже ролик опубликовали некоторые новосибирские паблики, подписчики «Типичный Новосибирск» впечатлились роликом и немного поспорили:
— Музыка тут вообще лишняя. Живые звуки куда страшнее.
— Отличная композиция. Металл рулит!
Гроза в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU