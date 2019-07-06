2019-07-06T15:09:09+03:00
Общество

Гром-рок: новосибирская гроза удачно легла на тяжелую музыку

Необычный ролик сняла сотрудник музыкальной школы
Анна ПАШАГИНА
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Сибирячка сняла на видео грозовые раскаты. Фото: Анастасия ЛИТВИНОВА.Сибирячка сняла на видео грозовые раскаты. Фото: Анастасия ЛИТВИНОВА.
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Анастасии из Новосибирска удалось снять видео грозы. Девушка наложила его на тяжелую музыку и получила необычный клип. Видео с сверкающей молнией в ритм композиции она выложила на свой Youtube канал. На кадрах видно, как молния разрезает небо, и оно меняет свой цвет от темно-фиолетового до светлых тонов.

— Идея давно сидела в голове, и вот я ее воплотила. Сняла июльскую грозу. Процесс был не сложен и не страшен, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анастасия Литвинова.

Разряды грозы наложены на композицию Hi-Finesse — The Wolf.

— Я такую музыку слушаю очень редко, но когда прослушала данную композицию несколько раз, то поняла, что это она! — говорит Анастасия.

Позже ролик опубликовали некоторые новосибирские паблики, подписчики «Типичный Новосибирск» впечатлились роликом и немного поспорили:

— Музыка тут вообще лишняя. Живые звуки куда страшнее.

— Отличная композиция. Металл рулит!

Гроза в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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