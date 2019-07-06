«Зачем в трусы носков напихали?» Митя Фомин показал фото без штанов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-06T14:45:42+03:00

Митя Фомин не часто радует своих поклонников фотографиями. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Митя Фомин поделился откровенной фотографией в своем профиле Instagram. Решил похвастаться эксклюзивными трусами от одного из известных брендов по изготовлению купальных плавок.

— Я это или не я? Вот в чем вопрос. Фильтр есть, головы нет. В прямом и переносном смысле. Жирок на прессе нужно активно сгонять. А так я доволен, — пишет в своем аккаунте Митя Фомин.

Стоит отметить, что такими кадрами певец радует своих фанатов нечасто.

Поклонники Мити Фомина не смогли пройти мимо такого кадра, некоторые решили пошутить:

— Зачем опять в трусы носков то напихали?

— Митя, вы шикарный мужик со всех сторон, но фото в трусах это явно не ваше.

— Тебе, Митяй, надо семью и детей, а не фигней заниматься.

Вот те самые трусы от известного брендаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU