2019-07-06T14:45:42+03:00
Звезды

«Зачем в трусы носков напихали?» Митя Фомин показал фото без штанов

Видимо, певец напрашивался на комплименты
Анна ПАШАГИНА
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Митя Фомин не часто радует своих поклонников фотографиями.Митя Фомин не часто радует своих поклонников фотографиями.Фото: СОЦСЕТИ
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Митя Фомин поделился откровенной фотографией в своем профиле Instagram. Решил похвастаться эксклюзивными трусами от одного из известных брендов по изготовлению купальных плавок.

— Я это или не я? Вот в чем вопрос. Фильтр есть, головы нет. В прямом и переносном смысле. Жирок на прессе нужно активно сгонять. А так я доволен, — пишет в своем аккаунте Митя Фомин.

Стоит отметить, что такими кадрами певец радует своих фанатов нечасто.

Поклонники Мити Фомина не смогли пройти мимо такого кадра, некоторые решили пошутить:

— Зачем опять в трусы носков то напихали?

— Митя, вы шикарный мужик со всех сторон, но фото в трусах это явно не ваше.

— Тебе, Митяй, надо семью и детей, а не фигней заниматься.

Вот те самые трусы от известного бренда Фото: СОЦСЕТИ

Вот те самые трусы от известного брендаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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