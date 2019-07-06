Один превратился в металлолом, второй сгорел: на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-06T16:15:08+03:00

От столкновения с грузовиком Subaru превратился в груду металлолома, а у грузовика произошло возгорание. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При подъезде к Северному обходу столкнулись кроссовер Subaru Forester и грузовик Mitsubishi Fuso [видео]

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Сегодня в обеденное время на трассе Р-254, при подъезде к Северному обходу, столкнулись кроссовер Subaru Forester и грозовик Mitsubishi Fuso.

От столкновения с грузовиком Subaru превратился в груду металлолома, а у грузовика произошло возгорание. На место аварии прибыли пожарные, скорая помощь, полиция, работали спасатели.

В камеры видеорегистраторов и мобильных телефонов автолюбителей попали моменты пожара и ситуация, когда возгорание было потушено. В итоге грузовик выгорел практически полностью.

На трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП вспыхнул грузовик.

Под Новосибирском произошло серьёзное ДТП с возгоранием грузовика.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

- Авария произошла на трассе Р-254 на 1122 километре, в результате пострадал мужчина 1994 года рождения в «Subaru Forester». Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU