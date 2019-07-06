Один превратился в металлолом, второй сгорел: на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП
Сегодня в обеденное время на трассе Р-254, при подъезде к Северному обходу, столкнулись кроссовер Subaru Forester и грозовик Mitsubishi Fuso.
От столкновения с грузовиком Subaru превратился в груду металлолома, а у грузовика произошло возгорание. На место аварии прибыли пожарные, скорая помощь, полиция, работали спасатели.
В камеры видеорегистраторов и мобильных телефонов автолюбителей попали моменты пожара и ситуация, когда возгорание было потушено. В итоге грузовик выгорел практически полностью.
На трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП вспыхнул грузовик.
Под Новосибирском произошло серьёзное ДТП с возгоранием грузовика.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
- Авария произошла на трассе Р-254 на 1122 километре, в результате пострадал мужчина 1994 года рождения в «Subaru Forester». Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Подробности произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU