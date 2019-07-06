Мир, дружба, майка, цепочка: в Новосибирске массовая драка закончилась обоюдным прощением

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-06T13:03:39+03:00

С одного из участников стычки сняли майку и золотую цепочку

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В Новосибирске возле кафе «У дороги» произошла массовая драка. Очевидец выложил видео на своем Youtube канале.

На кадрах видно, что из дверей кафе компания вытаскивает грузного мужчину. Вслед за ними выбежали две женщины. Мужчина пытался освободиться и нанести ответные удары, но в итоге получил «силовой ответ» от компании противников.

Конфликт длился около 5 минут. После чего компания ушла, оставим мужчину без майки. Свидетели пытались удержать его, чтобы не продолжать конфликт.

— Мужчина написал заявление о потере золотой цепочки. В ходе проверки она была найдена в кафе. Участники конфликта претензий друг к другу не имеют, — сообщают в пресс-службе в ГУ МВД по Новосибирской области.

Так же в полиции сообщают, что все участники и свидетели конфликта опрощены. Ведется доследственная проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718732" frameborder="0"></iframe> Массовая драка возле кафе "У дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU