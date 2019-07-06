2019-07-06T13:03:39+03:00
Происшествия

Мир, дружба, майка, цепочка: в Новосибирске массовая драка закончилась обоюдным прощением

С одного из участников стычки сняли майку и золотую цепочку
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Причина конфликта между мужчинами неизвестнаПричина конфликта между мужчинами неизвестнаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Новосибирске возле кафе «У дороги» произошла массовая драка. Очевидец выложил видео на своем Youtube канале.

На кадрах видно, что из дверей кафе компания вытаскивает грузного мужчину. Вслед за ними выбежали две женщины. Мужчина пытался освободиться и нанести ответные удары, но в итоге получил «силовой ответ» от компании противников.

Конфликт длился около 5 минут. После чего компания ушла, оставим мужчину без майки. Свидетели пытались удержать его, чтобы не продолжать конфликт.

— Мужчина написал заявление о потере золотой цепочки. В ходе проверки она была найдена в кафе. Участники конфликта претензий друг к другу не имеют, — сообщают в пресс-службе в ГУ МВД по Новосибирской области.

Так же в полиции сообщают, что все участники и свидетели конфликта опрощены. Ведется доследственная проверка.

Массовая драка возле кафе "У дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшие друзья «плохиша»: новосибирцы спасли покупателя-дебошира от продавцов
И куда их теперь? Зоозащитники нашли 40 кошек в подвале многоэтажки
«Сам бог велел им этим заняться»: Православные активисты натравили УФАС на Элджея
Кот-летун, застрявший в решетках чужого окна, нашел хозяев
Выпил — за руль не садись: в Новосибирске проходит операция по выявлению пьяных водителей за рулем
Осторожно грозы: новосибирские спасатели рассказали, как обезопасить себя во время грозы
Опять угнали: в Новосибирской области раскрыты два угона автотранспорта
Есть первая победа: футболисты «Новосибирск-М» победили «СШОР-Кемерово»
Погода на день в Новосибирске: 6 июля малооблачно и до 28 градусов
Прилег отдохнуть: экскаватор не выдержал рабочего темпа и упал
В Новосибирск приехали старые трамваи из Москвы
Штраф и десятки лет за решеткой: Новосибирскому главе киллеров — Радченко огласили приговор
Поймай удачу и главный приз: «Комсомолка» ищет новосибирских рыбаков
Завод «Балтика» в Новосибирске получил награду за высокое качество продукции
Человек-невидимка: новосибирцев рассмешили одинокие кроссовки в вагоне метро
Одним ударом: сибирячка приняла участие в Challenge и открыла бутылку ногой
Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит долгий срок в колонии
Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги
Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки
Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать
«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр