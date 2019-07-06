Кот-летун, застрявший в решетках чужого окна, нашел хозяев

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-06T10:34:03+03:00

Ими оказались соседи на несколько этажей выше

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Хозяева любопытного кота нашлись. Об этом в редакцию КП-Новосибирск сообщила женщина, которая его спасла.

— Хорошо, что кот так быстро нашел свой настоящий дом. Он, оказывается, с четвертого этажа спрыгнул, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск женщина.

Сейчас животное в полном порядке и больше сбегать не собирается.

Напомним, что кота обнаружили в доме по улице Новогодняя. Его голова застряла между решеткой и окном. Жители первого этажа незамедлительно бросились его спасать.

ИСТОЧНИК KP.RU