Кот-летун, застрявший в решетках чужого окна, нашел хозяев
Ими оказались соседи на несколько этажей выше
Для спасения кота пришлось отгибать решетку.Фото: СОЦСЕТИ
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Хозяева любопытного кота нашлись. Об этом в редакцию КП-Новосибирск сообщила женщина, которая его спасла.
— Хорошо, что кот так быстро нашел свой настоящий дом. Он, оказывается, с четвертого этажа спрыгнул, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск женщина.
Сейчас животное в полном порядке и больше сбегать не собирается.
Напомним, что кота обнаружили в доме по улице Новогодняя. Его голова застряла между решеткой и окном. Жители первого этажа незамедлительно бросились его спасать.
ИСТОЧНИК KP.RU