Выпил — за руль не садись: в Новосибирске проходит операция по выявлению пьяных водителей за рулем

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-06T09:16:33+03:00

Если нарушитель попался пьяным за рулем впервые, то ему грозит наложение через суд штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права вождения на 1,5-2 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель», во время проведения которого инспекторы будут проводить усиленную работу по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации ДТП, - рассказали в Новосибирской Госавтоинспекции.

На некоторых участках дорог автолюбителей ждут сплошные проверки на состояние опьянения.

- Ежесуточно выявляются порядка 5-7 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Среди таких водителей большой процент повторных нарушителей, - добавили в ведомстве.

Напомним, что вождение в нетрезвом виде подпадает под 264 статью УК РФ.

— За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Тех, кто попадется на подобном нарушении повторно, ждет уголовное наказание, — напомнили в полиции.

Также в России ступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.

Он предусматривает, наказание до 15 лет лишения свободы для водителя, севшего за руль пьяным и ставшего виновником аварии, которая привела к смерти двух или более человек.

ИСТОЧНИК KP.RU