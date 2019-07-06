Осторожно грозы: новосибирские спасатели рассказали, как обезопасить себя во время грозы

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-06T08:09:05+03:00

В грозу, безусловно, стоит быть осторожным, но нет смысла паниковать. Фото: Иван ВИСЛОВ

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По данным гидрометцентра, до конца недели в регионе местами могут пройти дожди и грозы. В МЧС России по Новосибирской области рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.

- Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. В воде удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом, - рассказали в Главном управление МЧС России по Новосибирской области.

Поражение молнией обычно происходит на открытых пространствах. Поэтому спасатели во время стихии рекомендуют не держать в руках остроконечные металлические предметы, зонты, удочки, при нахождении на улице отключить сотовый телефон.

- При нахождении во время грозы в лесу наиболее безопасным местом будет низина из невысоких деревьев. Нельзя оставаться на поляне, особенно вблизи одиноко стоящего дерева. Ни в коем случае не ложитесь на землю. Нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками, - подчеркнули в ведомстве.

Поза правильная, а зонтик - лишний.

Если гроза застигла на улице, то лучше всего зайти в магазин или жилой дом.

- Находясь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна и не стойте рядом с ними, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Топящаяся печь бани представляет опасность, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью. По этой же причине следует потушить костер, - добавили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU