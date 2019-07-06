2019-07-06T07:25:02+03:00
Общество

Опять угнали: в Новосибирской области раскрыты два угона автотранспорта

Сотрудники полиции смогли вычислить преступников в Куйбышевском и Мошковском районах
Денис ТАБАКОВ
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В Мошковском районе в селе Сокур был угнан автомобиль.В Мошковском районе в селе Сокур был угнан автомобиль.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 5 июля, в селе Чумаково хозяин мотоцикла «Иж» сообщил о пропаже в полицию. По описанию мотоцикла сотрудники полиции смогли обнаружить угнанный транспорт.

- В течение нескольких часов участковым уполномоченным полиции похищенное транспортное средство было обнаружено по приметам во дворе одного из домов в соседней деревне. Подозреваемый в совершении преступления, ранее неоднократно судимый, 64-летний хозяин дома был задержан. Мотоцикл возвращен владельцу, сообщают в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Проводится дальнейшее расследование.

В Мошковском районе в селе Сокур был угнан автомобиль ВАЗ-21093.

- Сотрудниками уголовного розыска пропавшую машину обнаружили в 200 метрах от места преступления. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей р.п. Мошково в возрасте 18 и 15 лет. Установлено, что старший из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нигде не работает, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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