2019-07-06T06:47:50+03:00
Спорт

Есть первая победа: футболисты «Новосибирск-М» победили «СШОР-Кемерово»

Свой первый официальный матч новая команда из Новосибирска завершила победой
Денис ТАБАКОВ
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Молодёжная команда «Новосибирск» со счётом 1:0 побеждает «СШОР-Кемерово». Фото: vk.com/fcnskМолодёжная команда «Новосибирск» со счётом 1:0 побеждает «СШОР-Кемерово». Фото: vk.com/fcnsk
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Напомним, в начале июня власти Новосибирской области отказались от финансовой поддержки частного футбольного клуба «Сибирь» в связи с «неэффективным управлением» и решили создать городской клуб — Новосибирск. Оставался вопрос о будущем молодёжной команды.

В начале июля пришла информация, что в связи с прекращением деятельности ООО «ФК Сибирь» и в целях сохранения целостности соревнований, Межрегиональная общественная организация Союз Федераций Футбола «Сибирь» приняла решение передать право участия в соревнованиях футбольному клубу «Новосибирск» с сохранением всех предыдущих результатов.

Таким образом, «Новосибирск-М» накануне проводил свой первый официальный матч против «СШОР-Кемерово» в рамках Первенства России по футболу среди ЛФК III дивизиона зоны «Сибирь».

В первом тайме игра шла с переменным успехом, но ближе к забитому мячу были новосибирцы. Правда, зрители голов в первой 45-митнутке так и не увидели. Во втором тайме, на 75 минуте, хозяева поля сумели реализовать свой наступающий порыв. Даниил Толстой ворвался в штрафную площадь гостей, и после его прострельной передачи Артём Колосов в одно касание переправил мяч в ворота. Этот гол стал единственным в этом матче: 1:0.

Благодаря победе «Новосибирск-М» набрал 11 очко в турнире, команда остаётся на 8-м месте в чемпионате. Свой следующий матч подопечные Валерия Миллера проведут 19 июля в Томске против «Томи-М».

Автор забитого мяча Артём Колосов после матча подвёл итоги игры:

– Наша команда сегодня сыграла хорошо, билась до конца за победу. Нам очень хотелось порадовать наших болельщиков. После фланговой передачи Данилы Толстого мне оставалось только подставить ногу – получилось забить. После неудачного старта сезона мы усердно работали на тренировках, старались наигрывать связки и смогли прибавить. Следующий матч мы проведём в Томске против команды, которой в первом туре уступили 0:9 – будем стараться взять реванш, желательно со счётом 9:0!

ИСТОЧНИК KP.RU

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