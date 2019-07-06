2019-07-06T05:33:36+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 6 июля малооблачно и до 28 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в выходные
Денис ТАБАКОВ
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6 июля в Новосибирске переменная облачность, днем температура +26+28 градусов.6 июля в Новосибирске переменная облачность, днем температура +26+28 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 28 градусов днем, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

— 6 июля в Новосибирске переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, гроза, днем без осадков, температура +26+28 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метра в секунду, местами порывы до 16, при грозах до 21.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на субботу малооблачную погоду, во второй половине дня возможен небольшой дождь, температура днём +25+28 градусов. Ветер юго-западного направления силой 3-5 метров в секунду.

— в субботу в Новосибирске малооблачно, небольшой дождь возможен, днем +25, по ощущению+26 градусов — прогнозирует «Центр.Фобос» —ветер юго-западного направления 5-7 метра в секунду.

В воскресенье 7 июля в регионе характер погоды существенно не изменится. Ночью до +15+17, днём +25+27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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