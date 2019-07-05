Прилег отдохнуть: экскаватор не выдержал рабочего темпа и упал
Техника провалилась в Центральном районе Новосибирска
Даже технике тяжело работать накануне выходных.Фото: СОЦСЕТИ
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В профиле Instagram «АСТ-54» подписчик отправил фотографию «уставшего» экскаватора. Техника работала на улице Орджоникидзе, сносила старый барак.
На снимке видно, что экскаватор провалился, возможно, в яму, или в вырытые погреба под снесенным фундаментом.
— Кто в курсе, что там построят? — главный вопрос, который интересует очевидца.
После этого вопроса сибиряки решили пофантазировать в комменатриях:
— Вангую, тут дом построят.
— Да памятник экскаватору установят.
— Это он рубль нашел, а не устал.
ИСТОЧНИК KP.RU