2019-07-05T15:19:16+03:00
Общество

Прилег отдохнуть: экскаватор не выдержал рабочего темпа и упал

Техника провалилась в Центральном районе Новосибирска
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Даже технике тяжело работать накануне выходных.Даже технике тяжело работать накануне выходных.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В профиле Instagram «АСТ-54» подписчик отправил фотографию «уставшего» экскаватора. Техника работала на улице Орджоникидзе, сносила старый барак.

На снимке видно, что экскаватор провалился, возможно, в яму, или в вырытые погреба под снесенным фундаментом.

— Кто в курсе, что там построят? — главный вопрос, который интересует очевидца.

После этого вопроса сибиряки решили пофантазировать в комменатриях:

Вангую, тут дом построят.

— Да памятник экскаватору установят.

— Это он рубль нашел, а не устал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новосибирск приехали старые трамваи из Москвы
Штраф и десятки лет за решеткой: Новосибирскому главе киллеров — Радченко огласили приговор
Поймай удачу и главный приз: «Комсомолка» ищет новосибирских рыбаков
Завод «Балтика» в Новосибирске получил награду за высокое качество продукции
Человек-невидимка: новосибирцев рассмешили одинокие кроссовки в вагоне метро
Одним ударом: сибирячка приняла участие в Challenge и открыла бутылку ногой
Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит долгий срок в колонии
Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги
Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки
Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать
«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр