Поймай удачу и главный приз: «Комсомолка» ищет новосибирских рыбаков
Сообщаем важные новости для всех любителей рыбной ловли и ярких семейных праздников. Этим летом, 20 июля, «Комсомольская правда» вновь проводит конкурс на самую большую рыбу. Фестиваль пройдет в парке отдых «Кольцово», лески закинем в местный зарыбленный водоем. Выловить здесь можно толстолобика, карпа, сазана, сома, белого амура, окуня, карася. Приглашаются все желающие, умение и мастерство не важно, главное — хорошее настроение.
Победителем признается участник, поймавший самую крупную — тяжелую рыбу. В командном зачете важен общий вес улова. Но это далеко не все номинации, наши спонсоры предоставят множество утешительных и ценных призов.
Зарегистрироваться можно на портале — fish.kp.ru. Принять участие можно не только семейным командам, но и корпоративным, форма заявки — по этому же адресу.
Самое интересное: в конце лета «Комсомольская правда» подведет итог по всем Фестивалям рыбалки в нашей стране. Самый главный победитель получит супер приз. Какой? Пока секрет. В прошлые годы это были квадроцикл, поездка на рыбалку на Сахалин и сертификат на сумму 200 тысяч рублей. И в 2018 году он достался именно новосибирскому участнику, причем женщине! Сибирячка Елена Стригина поймала огромного карпа весом 3,7 килограмма! Кто знает, может в этот раз повезет именно тебе!
Программа праздника:
20 июля
08:00—08:30
Сбор и регистрация участников в парке «Кольцово» наукограда Кольцово
08:30—09:00
Торжественное открытие фестиваля
09:00—13:00
Ловля рыбы
11:00—13:00
Конкурс по приготовлению окрошки
13:00—14:00
Взвешивание рыбы
14:00—14:30
Награждение победителей:
На протяжении всего дня будут проходить тест-драйвы снаряжения и оборудования, ярмарки, дегустации, конкурсы, мастер-классы, продажа товаров, детская развлекательная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU