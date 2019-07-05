Поймай удачу и главный приз: «Комсомолка» ищет новосибирских рыбаков

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-05T13:35:30+03:00

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Сообщаем важные новости для всех любителей рыбной ловли и ярких семейных праздников. Этим летом, 20 июля, «Комсомольская правда» вновь проводит конкурс на самую большую рыбу. Фестиваль пройдет в парке отдых «Кольцово», лески закинем в местный зарыбленный водоем. Выловить здесь можно толстолобика, карпа, сазана, сома, белого амура, окуня, карася. Приглашаются все желающие, умение и мастерство не важно, главное — хорошее настроение.

Победителем признается участник, поймавший самую крупную — тяжелую рыбу. В командном зачете важен общий вес улова. Но это далеко не все номинации, наши спонсоры предоставят множество утешительных и ценных призов.

Зарегистрироваться можно на портале — fish.kp.ru. Принять участие можно не только семейным командам, но и корпоративным, форма заявки — по этому же адресу.

Самое интересное: в конце лета «Комсомольская правда» подведет итог по всем Фестивалям рыбалки в нашей стране. Самый главный победитель получит супер приз. Какой? Пока секрет. В прошлые годы это были квадроцикл, поездка на рыбалку на Сахалин и сертификат на сумму 200 тысяч рублей. И в 2018 году он достался именно новосибирскому участнику, причем женщине! Сибирячка Елена Стригина поймала огромного карпа весом 3,7 килограмма! Кто знает, может в этот раз повезет именно тебе!

Программа праздника:

20 июля

08:00—08:30

Сбор и регистрация участников в парке «Кольцово» наукограда Кольцово

08:30—09:00

Торжественное открытие фестиваля

09:00—13:00

Ловля рыбы

11:00—13:00

Конкурс по приготовлению окрошки

13:00—14:00

Взвешивание рыбы

14:00—14:30

Награждение победителей:

На протяжении всего дня будут проходить тест-драйвы снаряжения и оборудования, ярмарки, дегустации, конкурсы, мастер-классы, продажа товаров, детская развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU