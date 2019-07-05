Завод «Балтика» в Новосибирске получил награду за высокое качество продукции
В число предприятий, удостоившихся признания за высокое качество продукции, вошел новосибирский филиал ООО «Пивоваренная компания Балтика».
На основании результатов работы филиала в 2018 году и за неизменное высокое качество выпускаемой продукции пивоварне «Балтика» в Новосибирске был присвоен официальный статус «Надежный партнер». А руководителю предприятия - директору завода «Балтика-Новосибирск» Елене Криволаповой - вручен именной диплом «За успешное управление бизнесом».
Решение было принято экспертным советом конкурса, в состав которого вошли представители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП), Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и других компаний региона.
Кроме того, заводу «Балтика» присуждена специальная номинация - «За производство продукции с высокими потребительскими свойствами», что особо отметили представители экспертного совета конкурса на церемонии награждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU