Завод «Балтика» в Новосибирске получил награду за высокое качество продукции

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-05T12:37:07+03:00

4 июля состоялось награждение лауреатов ежегодного конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», организованного правительством Новосибирской области и мэрией города Новосибирска

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В число предприятий, удостоившихся признания за высокое качество продукции, вошел новосибирский филиал ООО «Пивоваренная компания Балтика».

На основании результатов работы филиала в 2018 году и за неизменное высокое качество выпускаемой продукции пивоварне «Балтика» в Новосибирске был присвоен официальный статус «Надежный партнер». А руководителю предприятия - директору завода «Балтика-Новосибирск» Елене Криволаповой - вручен именной диплом «За успешное управление бизнесом».

Решение было принято экспертным советом конкурса, в состав которого вошли представители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП), Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и других компаний региона.

Кроме того, заводу «Балтика» присуждена специальная номинация - «За производство продукции с высокими потребительскими свойствами», что особо отметили представители экспертного совета конкурса на церемонии награждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU