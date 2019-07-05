Человек-невидимка: новосибирцев рассмешили одинокие кроссовки в вагоне метро
Очевидцы заметили обувь на одной из веток
Невидимка иногда может показать себя, но это не точно.Фото: СОЦСЕТИ
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В группе «Мода Новосибирского метро» подписчица выложила в сеть фотографию с необычным пассажиром. На кадрах видно, что рядом никого нет, остались одни кроссовки. Что случилось, остается загадкой для всех.
— Люди никак не реагировали на оставленную обувь, возможно даже ее не заметили, — рассказала автор фотографии.
Хоть народу в вагоне было мало, зато в группе подписчики по достоинству оценили путешествующие кроссовки:
— Кто музыку подставил из секретных материалов просто гений!
— Это Тима Белорусских оставил мокрые кроссы сушить.
— Ну забыли, что уж там. Со всеми бывае
ИСТОЧНИК KP.RU