Человек-невидимка: новосибирцев рассмешили одинокие кроссовки в вагоне метро

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-05T12:21:22+03:00

Невидимка иногда может показать себя, но это не точно. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы заметили обувь на одной из веток

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В группе «Мода Новосибирского метро» подписчица выложила в сеть фотографию с необычным пассажиром. На кадрах видно, что рядом никого нет, остались одни кроссовки. Что случилось, остается загадкой для всех.

— Люди никак не реагировали на оставленную обувь, возможно даже ее не заметили, — рассказала автор фотографии.

Хоть народу в вагоне было мало, зато в группе подписчики по достоинству оценили путешествующие кроссовки:

— Кто музыку подставил из секретных материалов просто гений!

— Это Тима Белорусских оставил мокрые кроссы сушить.

— Ну забыли, что уж там. Со всеми бывае

ИСТОЧНИК KP.RU