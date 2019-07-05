Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
МВД по Новосибирской области опубликовало минутное видео, на котором Росгвардия задержала нелегальных мигрантов. Гости из ближнего зарубежья основались в лесу недалеко от железнодорожной станции «Сады».
Полиция нашла город нелегалов под Новосибирском.
Целый «табор» из 57 человек жил в плохих условиях: картонные кривые палатки, отсутствие санузла. Вместо двери – одеяло, раковину и кран заменяли пластиковые бутылки и дождевая вода.
Реакция жителей палаточного городка была разной – одни суматошно бегали вокруг, что-то выкрикивая на своем языке. Из их речи было понятно только: «полиция». Другие спокойно стояли возле своих «домов», наблюдая за происходящим.
– В ходе мероприятий сотрудники полиции проверили 57 граждан ближнего зарубежья. В отношении 44 из них было составлено 52 административных протокола, из которых 32 - по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию», – пишет МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU