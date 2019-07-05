Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-05T11:43:00+03:00

В нем жило больше полусотни человек

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МВД по Новосибирской области опубликовало минутное видео, на котором Росгвардия задержала нелегальных мигрантов. Гости из ближнего зарубежья основались в лесу недалеко от железнодорожной станции «Сады».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718565" frameborder="0"></iframe> Полиция нашла город нелегалов под Новосибирском.

Целый «табор» из 57 человек жил в плохих условиях: картонные кривые палатки, отсутствие санузла. Вместо двери – одеяло, раковину и кран заменяли пластиковые бутылки и дождевая вода.

Реакция жителей палаточного городка была разной – одни суматошно бегали вокруг, что-то выкрикивая на своем языке. Из их речи было понятно только: «полиция». Другие спокойно стояли возле своих «домов», наблюдая за происходящим.

– В ходе мероприятий сотрудники полиции проверили 57 граждан ближнего зарубежья. В отношении 44 из них было составлено 52 административных протокола, из которых 32 - по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию», – пишет МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU