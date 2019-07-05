Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-05T11:32:30+03:00

У Александра Незлобина и новосибирского Челентано много похожего во внешности. Фото: СОЦСЕТИ.

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Многие сходятся во мнении, что новосибирский Челентано, которому грозит пожизненный срок, похож на одного из бывших резидентов популярного шоу Comedy club — Александра Незлобина.

И действительно, у комика и киллера есть сходства во внешности. Прическа, губы, форма носа, глаз, бровей и даже прически похожи. А самое главное — у обоих имеется родинка возле носа. Вот это совпадение! Правда, новосибирский преступник явно уступает в массе тела.

«Регулярно ходил в церковь, был семьянином, убивал…» - суд признал Анатолия Радченко виновным в заказных убийствах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Анатолий Радченко, Челентано, Ян Сеидл — это все один человек. У россиянина было прозвище в честь знаменитого итальянца, а еще — поддельные документы с иностранным именем.

Напомним, новосибирский киллер тоже успел прославиться. Правда, слава эта дурная, вне закона. Силовики считают, что Анатолий Радченко возглавлял подразделение крупного преступного клана. Самое грозное подразделение — штаб киллеров. Криминальное сообщество было сплетено с бизнесом. Работой Радченко следствие считает ликвидацию тех, кто был неугоден группировке, конкурентов. Когда спецназ брал многочисленных подельников, сам Челентано успел скрыться. Его объявили в международный розыск, и нашли спустя годы в Вене. Некоторые из давних приятелей Радченко успели уже освободиться, а ему самому только сейчас читают приговор. Суд признал Радченко виновным, но пока не обозначил срок наказания (чтение приговора идет второй день в Новосибирском областном суде). По совокупности всех предъявленных обвинений Челентано грозит до пожизненного срока в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU