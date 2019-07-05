Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-05T11:03:20+03:00

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По данным ГУ МВД по Новосибирской области, ночью, 2 июня, Ранее судимый 27-летний житель Тогучинского района влез на участок в поселке Чернореченский, избил 78-летнюю хозяйку дома и украл у нее деньги.

Мужчина спланировал преступление заранее. Он скрупулезно готовился к делу — разузнал про свою жертву у ее родственников: с кем и как она живет.

Пенсионерка уже спала, когда ее разбудил лай собаки с улицы. Она вышла проверить, что так разозлило животное. Мужчина неожиданно напал на ничего не подозревающую, избил ее найденной гардиной. После он втащил раненную жертву в дом и вынудил отдать ему все ценное — 6 тысяч и мобильник.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый признался в совершенном деянии. В данный момент он находится под стражей, — сказали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU