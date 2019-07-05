2019-07-05T11:03:20+03:00
Происшествия

Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги

Женщина осталась жива, ее отвезли в больницу
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
27-летний новосибирец был судим неоднократно. Фото: МВД.27-летний новосибирец был судим неоднократно. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, ночью, 2 июня, Ранее судимый 27-летний житель Тогучинского района влез на участок в поселке Чернореченский, избил 78-летнюю хозяйку дома и украл у нее деньги.

Мужчина спланировал преступление заранее. Он скрупулезно готовился к делу — разузнал про свою жертву у ее родственников: с кем и как она живет.

Пенсионерка уже спала, когда ее разбудил лай собаки с улицы. Она вышла проверить, что так разозлило животное. Мужчина неожиданно напал на ничего не подозревающую, избил ее найденной гардиной. После он втащил раненную жертву в дом и вынудил отдать ему все ценное — 6 тысяч и мобильник.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый признался в совершенном деянии. В данный момент он находится под стражей, — сказали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит пожизненный срок
Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки
Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать
«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр
Окружен, но не сломлен: жильцы решили научить водителя правильной парковке
На ЭПМ-НовЭЗ начат монтаж немецкого смесительного комплекса EIRICH
Боялись потерять деньги и платили: менеджер попался на вымогательстве трех миллионов рублей с бизнесменов
А руки она не сломает? Девушка-пластилин станцевала на парковке
Фиолетовое, серое и розовое: сибиряк сфотографировал цветные вспышки в ночном небе
Снова москитная сетка: годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа
«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства
Бездомные собаки напали на маленькую велосипедистку под Новосибирском: мама девочки обвинила тех, кто их подкармливает
Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев
Погода на день в Новосибирске: 5 июля будет небольшой дождь
«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы
Фонтаны лавы: ученые из Новосибирска побывали на вулкане сразу после извержения
Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком
«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге
И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал
Дождя не будет — говорили они: в Новосибирске пошел непредсказуемый ливень
«Анна Каренина сидит в телефоне»: снимок девочки на рельсах обсуждают в соцсетях
Штрафы за лечение: новосибирские больницы рискуют потерять деньги за помощь пациентам
Необычная реакция: расстроенная белочка съела подаренный цветок
Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике