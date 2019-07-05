Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-05T11:31:02+03:00

Двое парней погибли на фудкорте из-за любовного треугольника. Когда раздались выстрелы, посетители торгового центра столкнулись со сложностями при эвакуации

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Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где погибли двое молодых людей. Об этом говорится в решении суда, вынесенном в апреле 2019 года по итогам проверок, которые прошли весной 2018 года.

Торгово-развлекательный комплекс «Эдем» — самый новый и крупный из всех ТЦ Советского района. Только во время проверок в нем нашли массу нарушений, но «Эдем» продолжил свою работу.

«Виновна ли охрана «Эдема» в том, что посетитель пронес внутрь ружье?» - разбираем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«4 апреля 2019 года Советский районный суд Новосибирска, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора к ООО «Эдем» о приостановлении работы торгового центра, вынес решение о том, что нужно «приостановить осуществление деятельности торгового центра «Эдем»… до устранения нарушений требований пожарной безопасности». Прокуратура иск поддержала. В настоящее время решение Советского районного суда обжалуется в областном суде», — сообщает Аcadem.info.

Напомним, что в минувшие выходные в ТЦ «Эдем» случилось громкое ЧП, принесшее дурную славу комплексу. Поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы в торговом центре прозвучали выстрелы. Посетителям, которые в это время сидели на сеансе в кино, сотрудники объявили об эвакуации. Вот что рассказывает об этом одна из посетительниц, которая была в кинотеатре ТЦ Наталья Годырева:

— Я пошла за толпой, спустилась по лестнице и вышла через разбитую дверь эвакуационного выхода. Ее, видимо, разбили молотком другие посетители, — говорила Годырева в интервью КП-Новосибирск.

История, которая развернулась в «Эдеме», случилась из-за неразделенной любви. 22-летний Максим спланировал отчаянное убийство соперника. Под видом музыканта пронес ружье в чехле из-под гитары в торговый центр. Поднялся в KFC и расстрелял сверстника — соперника — Павла, который работал в фаст-фуде. Позже застрелился сам. Девушка, из которой произошла «дуэль», заявила КП-Новосибирск, что не чувствует своей вины в трагедии: «Он (Максим — Ред.) не мог меня отпустить. Пытался, но не смог».

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU