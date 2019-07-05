2019-07-05T11:31:02+03:00
Общество

Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки

Двое парней погибли на фудкорте из-за любовного треугольника. Когда раздались выстрелы, посетители торгового центра столкнулись со сложностями при эвакуации
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Торговый центр в Академе решили закрыть после громкого убийства, произошедшего там. Фото: СОЦСЕТИ.Торговый центр в Академе решили закрыть после громкого убийства, произошедшего там. Фото: СОЦСЕТИ.
Изменить размер текста:

Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где погибли двое молодых людей. Об этом говорится в решении суда, вынесенном в апреле 2019 года по итогам проверок, которые прошли весной 2018 года.

Торгово-развлекательный комплекс «Эдем» — самый новый и крупный из всех ТЦ Советского района. Только во время проверок в нем нашли массу нарушений, но «Эдем» продолжил свою работу.

«Виновна ли охрана «Эдема» в том, что посетитель пронес внутрь ружье?» - разбираем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

«4 апреля 2019 года Советский районный суд Новосибирска, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора к ООО «Эдем» о приостановлении работы торгового центра, вынес решение о том, что нужно «приостановить осуществление деятельности торгового центра «Эдем»… до устранения нарушений требований пожарной безопасности». Прокуратура иск поддержала. В настоящее время решение Советского районного суда обжалуется в областном суде», — сообщает Аcadem.info.

Напомним, что в минувшие выходные в ТЦ «Эдем» случилось громкое ЧП, принесшее дурную славу комплексу. Поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы в торговом центре прозвучали выстрелы. Посетителям, которые в это время сидели на сеансе в кино, сотрудники объявили об эвакуации. Вот что рассказывает об этом одна из посетительниц, которая была в кинотеатре ТЦ Наталья Годырева:

— Я пошла за толпой, спустилась по лестнице и вышла через разбитую дверь эвакуационного выхода. Ее, видимо, разбили молотком другие посетители, — говорила Годырева в интервью КП-Новосибирск.

История, которая развернулась в «Эдеме», случилась из-за неразделенной любви. 22-летний Максим спланировал отчаянное убийство соперника. Под видом музыканта пронес ружье в чехле из-под гитары в торговый центр. Поднялся в KFC и расстрелял сверстника — соперника — Павла, который работал в фаст-фуде. Позже застрелился сам. Девушка, из которой произошла «дуэль», заявила КП-Новосибирск, что не чувствует своей вины в трагедии: «Он (Максим — Ред.) не мог меня отпустить. Пытался, но не смог».

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит пожизненный срок
Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги
Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать
«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр
Окружен, но не сломлен: жильцы решили научить водителя правильной парковке
На ЭПМ-НовЭЗ начат монтаж немецкого смесительного комплекса EIRICH
Боялись потерять деньги и платили: менеджер попался на вымогательстве трех миллионов рублей с бизнесменов
А руки она не сломает? Девушка-пластилин станцевала на парковке
Фиолетовое, серое и розовое: сибиряк сфотографировал цветные вспышки в ночном небе
Снова москитная сетка: годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа
«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства
Бездомные собаки напали на маленькую велосипедистку под Новосибирском: мама девочки обвинила тех, кто их подкармливает
Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев
Погода на день в Новосибирске: 5 июля будет небольшой дождь
«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы
Фонтаны лавы: ученые из Новосибирска побывали на вулкане сразу после извержения
Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком
«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге
И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал
Дождя не будет — говорили они: в Новосибирске пошел непредсказуемый ливень
«Анна Каренина сидит в телефоне»: снимок девочки на рельсах обсуждают в соцсетях
Штрафы за лечение: новосибирские больницы рискуют потерять деньги за помощь пациентам
Необычная реакция: расстроенная белочка съела подаренный цветок
Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике