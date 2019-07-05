2019-07-05T10:11:55+03:00
Дом. Семья

Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать

Животное заметили хозяева квартиры
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Котик застрял между прутьями оконной решетки. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"Котик застрял между прутьями оконной решетки. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"
Изменить размер текста:

Житель квартиры на первом этаже увидел странную картину за окном: ухо, бок и хвост рыжего кота, которые буквально прилипли к стеклу. Домашний питомец жалобно мяукал. Оказалось, животное по неведомой причине попало в неприятную ситуацию: голова кота застряла между решеткой и окном. Жители дома тут же принялись вызволять его.

— Кота заметил мой сосед, — рассказала Марина, девушка, которая спасла кота, — он услышал, как тот жалобно мяукал и позвал меня. Животное мы освободили вместе. Пришлось даже немного отогнуть решетку, чтобы вытащить беднягу.

Чтобы спасти кота, пришлось даже немного отогнуть решетку. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

Чтобы спасти кота, пришлось даже немного отогнуть решетку. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

Животное нашли на улице Новогодняя, по словам Марины, кот явно домашний. Он не боится людей, выглядит чистым и приучен к лотку.

— Пока мы ищем его хозяев, котик будет жить у моего соседа, — пояснила девушка, — на улицу ему никак нельзя, он явно домашний. Когда мы вытащили его и осмотрели, увидели, что он кастрирован.

Если вы узнали этого кота или знакомы с его хозяевами, свяжитесь по номеру 8-913-774-90-20 с Натальей и сообщите об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жили в коробках: полиция нашла город нелегалов под Новосибирском
Двойнику Александра Незлобина из Comedy club грозит пожизненный срок
Раскольников с гардиной: мужчина избил пенсионерку и забрал последние деньги
Суд постановил закрыть ТЦ «Эдем», где произошло убийство из-за девушки
«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
И что рассчитывали купить? Новосибирцы попались с пачкой поддельных 2000-рублевых купюр
Окружен, но не сломлен: жильцы решили научить водителя правильной парковке
На ЭПМ-НовЭЗ начат монтаж немецкого смесительного комплекса EIRICH
Боялись потерять деньги и платили: менеджер попался на вымогательстве трех миллионов рублей с бизнесменов
А руки она не сломает? Девушка-пластилин станцевала на парковке
Фиолетовое, серое и розовое: сибиряк сфотографировал цветные вспышки в ночном небе
Снова москитная сетка: годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа
«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства
Бездомные собаки напали на маленькую велосипедистку под Новосибирском: мама девочки обвинила тех, кто их подкармливает
Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев
Погода на день в Новосибирске: 5 июля будет небольшой дождь
«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы
Фонтаны лавы: ученые из Новосибирска побывали на вулкане сразу после извержения
Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком
«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге
И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал
Дождя не будет — говорили они: в Новосибирске пошел непредсказуемый ливень
«Анна Каренина сидит в телефоне»: снимок девочки на рельсах обсуждают в соцсетях
Штрафы за лечение: новосибирские больницы рискуют потерять деньги за помощь пациентам
Необычная реакция: расстроенная белочка съела подаренный цветок
Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике