Кто-то слишком любопытный: кот застрял в оконной решетке, пришлось спасать

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-05T10:11:55+03:00

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Житель квартиры на первом этаже увидел странную картину за окном: ухо, бок и хвост рыжего кота, которые буквально прилипли к стеклу. Домашний питомец жалобно мяукал. Оказалось, животное по неведомой причине попало в неприятную ситуацию: голова кота застряла между решеткой и окном. Жители дома тут же принялись вызволять его.

— Кота заметил мой сосед, — рассказала Марина, девушка, которая спасла кота, — он услышал, как тот жалобно мяукал и позвал меня. Животное мы освободили вместе. Пришлось даже немного отогнуть решетку, чтобы вытащить беднягу.

Чтобы спасти кота, пришлось даже немного отогнуть решетку. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

Животное нашли на улице Новогодняя, по словам Марины, кот явно домашний. Он не боится людей, выглядит чистым и приучен к лотку.

— Пока мы ищем его хозяев, котик будет жить у моего соседа, — пояснила девушка, — на улицу ему никак нельзя, он явно домашний. Когда мы вытащили его и осмотрели, увидели, что он кастрирован.

Если вы узнали этого кота или знакомы с его хозяевами, свяжитесь по номеру 8-913-774-90-20 с Натальей и сообщите об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU