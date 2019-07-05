«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-05T09:54:26+03:00

Сибирячка, которая переехала в столицу, порадовала своих подписчиков сексуальным танцем на полу

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Новосибирский хореограф Юлиана Кобцева, которая сейчас живет в Москве, выложила в сеть видео. Девушка танцует стрип на полу. Высокие каблуки для нее не помеха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718530" frameborder="0"></iframe> Звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках.

Юлиана без труда перекидывает ноги за голову, встает на неудобной обуви на мостик и не только это. Она как настоящий боец вскакивает с положения лежа на ноги.

— Ничего себе каблучок, — пишут по этому поводу люди.

— Сексуальные ножки, — делают ей комплимент.

— Ух, красота, аж ладошки вспотели, когда снимала. Это надо видеть в живую! Превосходно, — прокомментировал оператор этого видео — танцовщица Анастасия Клюшина, подруга Юлианы.

Юлиана Кобцева участвовала в шоу «Танцуют все», «Танцы на ТНТ», выступала на концертах известных певцов, танцевала на «Новой волне». Еще Юлиана пробовала себя в качестве актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU