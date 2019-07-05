«Аж ладошки вспотели»: звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках
Новосибирский хореограф Юлиана Кобцева, которая сейчас живет в Москве, выложила в сеть видео. Девушка танцует стрип на полу. Высокие каблуки для нее не помеха.
Звезда «Танцев на ТНТ» показала невероятный шпагат на высоких каблуках.
Юлиана без труда перекидывает ноги за голову, встает на неудобной обуви на мостик и не только это. Она как настоящий боец вскакивает с положения лежа на ноги.
— Ничего себе каблучок, — пишут по этому поводу люди.
— Сексуальные ножки, — делают ей комплимент.
— Ух, красота, аж ладошки вспотели, когда снимала. Это надо видеть в живую! Превосходно, — прокомментировал оператор этого видео — танцовщица Анастасия Клюшина, подруга Юлианы.
Юлиана Кобцева участвовала в шоу «Танцуют все», «Танцы на ТНТ», выступала на концертах известных певцов, танцевала на «Новой волне». Еще Юлиана пробовала себя в качестве актрисы.
ИСТОЧНИК KP.RU