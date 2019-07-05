2019-07-05T09:10:59+03:00
Авто

Окружен, но не сломлен: жильцы решили научить водителя правильной парковке

Они обставили его машину мусорными баками
Анна ПАШАГИНА
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Машине перекрыли выезд со всех сторон.Машине перекрыли выезд со всех сторон.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Фотографией оккупированной машины поделился подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что жильцы улицы Зорге обставили автомобиль мусорными баками. Видимо, решили преподать соседу урок правильной парковки.

Баки выставлены по кругу и загораживают выезд с места. Отступать водителю будет некуда — задний бампер тоже подперли.

— Он встал рядом с мусорными контейнерами возле дома №137. Этими баками машину и окружили, — рассказал подписчик.

В комментариях сибиряки не упустили шанса высмеять происходящее:

— Они глумятся над беспарковочным нищебродом, которому денег только на корыто хватает, место которому, по мнению хозяина, на помойке.

— Вот если бы они этот кроссовер на эти баки поставили сверху, было бы прикольно и поучительно.

— Не зли водителя мусоровоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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