Окружен, но не сломлен: жильцы решили научить водителя правильной парковке
Фотографией оккупированной машины поделился подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что жильцы улицы Зорге обставили автомобиль мусорными баками. Видимо, решили преподать соседу урок правильной парковки.
Баки выставлены по кругу и загораживают выезд с места. Отступать водителю будет некуда — задний бампер тоже подперли.
— Он встал рядом с мусорными контейнерами возле дома №137. Этими баками машину и окружили, — рассказал подписчик.
В комментариях сибиряки не упустили шанса высмеять происходящее:
— Они глумятся над беспарковочным нищебродом, которому денег только на корыто хватает, место которому, по мнению хозяина, на помойке.
— Вот если бы они этот кроссовер на эти баки поставили сверху, было бы прикольно и поучительно.
— Не зли водителя мусоровоза.
ИСТОЧНИК KP.RU