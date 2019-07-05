На ЭПМ-НовЭЗ начат монтаж немецкого смесительного комплекса EIRICH

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-05T08:56:44+03:00

В рамках инвестиционной программы по модернизации оборудования на ЭПМ-НовЭЗ (входит в Группу ЭПМ) начат монтаж немецкого смесительного комплекса EIRICH

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Для установки нового оборудования в смесильно-прессовом цехе ЭПМ-НовЭЗ был смонтирован железобетонный фундамент. В настоящее время на площадке продолжается монтаж несущих металлоконструкций и установка основного оборудования смесительного комплекса. В состав оборудования входит смеситель EIRICH (модель DW 29/4), дисковый питатель и поточно-транспортная система, состоящая из четырех конвейеров, которая впоследствии будет соединена с большим прошивным прессом. Начато строительство операторской, в которой будут установлены контрольные приборы и автоматика для управления смесительным комплексом.

В июле на монтажной площадке приступят к сборке вспомогательного оборудования: систем аспирации, автоматизации и пожарной сигнализации, а также трубопроводов снабжения песком. Новое оборудование соответствует мировым экологическим стандартам. Для отладки технологических параметров в августе 2019 года строители передадут заводу смесительный комплекс EIRICH в опытно-промышленную эксплуатацию. Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования премиальных марок графитированных электродов.

Параллельно будет вестись обучение персонала по работе с новым высокотехнологичным оборудованием.

Строительство нового смесительного комплекса - ключевой инвестиционный проект ЭПМ - Новосибирский электродный завод, направленный на обеспечение однородного качества электродов и повышение надежности их эксплуатации. Торжественный ввод смесительного комплекса EIRICH в эксплуатацию будет приурочен к 45-летнему юбилею предприятия и состоится в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU