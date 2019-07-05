Боялись потерять деньги и платили: менеджер попался на вымогательстве трех миллионов рублей с бизнесменов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-05T08:35:15+03:00

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Менеджер крупной логистической компании пойдет под суд. Он обвиняется в коммерческом подкупе, получив от предпринимателей около 2,8 миллионов рублей.

— Как стало известно, 54-летний новосибирец работал старшим менеджером транспортного отдела в компании «АРПИ Сибирь». Он отвечал за распространение печатной продукции и информации, а также управлял доставкой попутного груза в другие регионы. Пользуясь своим положение, с апреля 2017 года по ноябрь 2018 года, мужчина получил от 12 предпринимателей и представителей малого бизнеса более 2,8 миллионов рублей за помощь, которую он им оказывал, используя свои служебные полномочия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Предприниматели перечисляли ему деньги на заранее открытый расчетный счет в банке за «услуги» — предоставление постоянных заказов на перевозку грузов.

— Бизнесмены должны были оплатить от 5% до 20% от суммы с каждого оплаченного заказа. Контрагенты, осознавая, что могут понести финансовые потери и упущенную выгоду, вынуждены были платить ему деньги. Это продолжалось, пока его махинации не вскрылись, — отметили в ведомстве.

Сейчас новосибирец обвиняется в совершении 12 преступлений, которые квалифицируют по статье — коммерческий подкуп в крупном размере, с вымогательством предмета подкупа. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU