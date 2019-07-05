2019-07-05T08:30:07+03:00
Общество

А руки она не сломает? Девушка-пластилин станцевала на парковке

Жительница Новосибирска выступила в ТЦ «Мега» на гоночном шоу
Анастасия САМАРЦЕВА
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Девушка танцевала в стиле вог и чирлидинг. Фото: скрин видео.Девушка танцевала в стиле вог и чирлидинг. Фото: скрин видео.
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Новосибирский хореограф Юлия Бобова в своем «инстаграме» поделилась видео с «MEGA DRIFT EVOLUTION!» — гоночного фестиваля этого года. Все прошло по правилам американского экшена: быстрые авто, накаченные и спортивные мужчины, красивые и сексуальные девушки.

Девушка-пластилин станцевала на парковке.

Юлия в откровенном костюме, который подчеркивал ее фигуру, пластично двигалась между машин. Ее движения рук завораживали. На некоторых кадрах она делала невозможное, изгибая руки под невообразимым углом.

Юлия Бобова руководит школой танцев «YaMotion», участники которой выступают на различных мероприятиях. Они танцуют сразу в нескольких современных направлениях. В том числе чирлидинг и vogue, мастер-класс по которым Юлия показала в своем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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