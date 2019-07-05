Фиолетовое, серое и розовое: сибиряк сфотографировал цветные вспышки в ночном небе
Новосибирскому фотографу удалось снять все оттенки моря во время грозы. Для этого он специально ночью поехал на пляж.
— Было около 12 часов ночи, был дома с девушкой, но услышал раскаты грома и быстрее поехал на машине к берегу. Уже на месте, на территории Бедского дома отдыха, установил камеру на штатив и стал ждать грозу и молнии, — поделился с КП — Новосибирск фотограф Антон Иванов.
Ради фото сибиряк поехал на пляж. Фото: Антон Иванов.
Он отметил, что снимал грозу около часа. После грозы начался сильный ливень.
— Как только он начался, я убежал скорее обратно в машину. Но получившимися кадрами доволен, хоть и пришлось ради этого промокнуть немного, — добавил Антон.
Напомним, вчера на Новосибирск обрушился неожиданный сильный ливень с грозой и молниями. Такие обильные осадки не прошли для города без происшествий.
Снимки получились очень яркими и колоритными. Фото: Антон Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU