Фиолетовое, серое и розовое: сибиряк сфотографировал цветные вспышки в ночном небе

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-05T07:36:02+03:00

Ночная гроза завораживает и пугает одновременно, но посмотреть на это определенно стоит

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Новосибирскому фотографу удалось снять все оттенки моря во время грозы. Для этого он специально ночью поехал на пляж.

— Было около 12 часов ночи, был дома с девушкой, но услышал раскаты грома и быстрее поехал на машине к берегу. Уже на месте, на территории Бедского дома отдыха, установил камеру на штатив и стал ждать грозу и молнии, — поделился с КП — Новосибирск фотограф Антон Иванов.

Ради фото сибиряк поехал на пляж. Фото: Антон Иванов.

Он отметил, что снимал грозу около часа. После грозы начался сильный ливень.

— Как только он начался, я убежал скорее обратно в машину. Но получившимися кадрами доволен, хоть и пришлось ради этого промокнуть немного, — добавил Антон.

Напомним, вчера на Новосибирск обрушился неожиданный сильный ливень с грозой и молниями. Такие обильные осадки не прошли для города без происшествий.

Снимки получились очень яркими и колоритными. Фото: Антон Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU