«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства

СЕГОДНЯ 05:46 2019-07-05T05:46:14+03:00

Девушку удалось отговорить уйти с окна и открыть дверь квартиры. Стоп-кадр с видео: МАСС.

Девушка сидела в окне на пятом этаже, свесив ноги вниз

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Инцидент произошел в четверг вечером, 4 июля в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы позвонили спасателям, сообщив, что на улице 2-й Краснодонский переулок девушка сидит на подоконнике окна на 5-ом этаже.

— Уже на месте, спасатели провели разведку и собрали информацию. Как оказалось, девушка 1994 года рождения разочаровалась в жизни, ее бросил молодой человек, и она, таким образом, пытается решить свои проблемы, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели и врачи «скорой помощи» попытались разговорить девушку, чтобы она спустилась с подоконника в квартиру. Через какое-то время приехала хозяйка квартиры с ключами. Ей удалось открыть одну входную дверь, вторую, после уговоров, открыла сама девушка.

— Девушку осмотрели врачи, после чего она была передана сотрудникам отдела полиции для выяснения причин, которые толкнули ее на этот поступок, — добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718500" frameborder="0"></iframe> Спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства.

ИСТОЧНИК KP.RU