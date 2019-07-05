2019-07-05T05:46:14+03:00
Общество

«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства

Девушка сидела в окне на пятом этаже, свесив ноги вниз
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушку удалось отговорить уйти с окна и открыть дверь квартиры. Стоп-кадр с видео: МАСС.Девушку удалось отговорить уйти с окна и открыть дверь квартиры. Стоп-кадр с видео: МАСС.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в четверг вечером, 4 июля в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы позвонили спасателям, сообщив, что на улице 2-й Краснодонский переулок девушка сидит на подоконнике окна на 5-ом этаже.

— Уже на месте, спасатели провели разведку и собрали информацию. Как оказалось, девушка 1994 года рождения разочаровалась в жизни, ее бросил молодой человек, и она, таким образом, пытается решить свои проблемы, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели и врачи «скорой помощи» попытались разговорить девушку, чтобы она спустилась с подоконника в квартиру. Через какое-то время приехала хозяйка квартиры с ключами. Ей удалось открыть одну входную дверь, вторую, после уговоров, открыла сама девушка.

— Девушку осмотрели врачи, после чего она была передана сотрудникам отдела полиции для выяснения причин, которые толкнули ее на этот поступок, — добавили в ведомстве.

Спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бездомные собаки напали на маленькую велосипедистку под Новосибирском: мама девочки обвинила тех, кто их подкармливает
Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев
Погода на день в Новосибирске: 5 июля будет небольшой дождь
«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы
Фонтаны лавы: ученые из Новосибирска побывали на вулкане сразу после извержения
Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком
«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге
И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал
Дождя не будет — говорили они: в Новосибирске пошел непредсказуемый ливень
«Анна Каренина сидит в телефоне»: снимок девочки на рельсах обсуждают в соцсетях
Штрафы за лечение: новосибирские больницы рискуют потерять деньги за помощь пациентам
Необычная реакция: расстроенная белочка съела подаренный цветок
Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике