«Рассталась с парнем, разочаровалась в жизни»: спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства
Инцидент произошел в четверг вечером, 4 июля в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы позвонили спасателям, сообщив, что на улице 2-й Краснодонский переулок девушка сидит на подоконнике окна на 5-ом этаже.
— Уже на месте, спасатели провели разведку и собрали информацию. Как оказалось, девушка 1994 года рождения разочаровалась в жизни, ее бросил молодой человек, и она, таким образом, пытается решить свои проблемы, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели и врачи «скорой помощи» попытались разговорить девушку, чтобы она спустилась с подоконника в квартиру. Через какое-то время приехала хозяйка квартиры с ключами. Ей удалось открыть одну входную дверь, вторую, после уговоров, открыла сама девушка.
— Девушку осмотрели врачи, после чего она была передана сотрудникам отдела полиции для выяснения причин, которые толкнули ее на этот поступок, — добавили в ведомстве.
Спасатели отговорили молодую сибирячку от самоубийства.
ИСТОЧНИК KP.RU