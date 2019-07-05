Бездомные собаки напали на маленькую велосипедистку под Новосибирском: мама девочки обвинила тех, кто их подкармливает

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-05T05:21:24+03:00

В этот раз собак удалось отогнать от ребенка, увидевшим это бабушке и продавщицам из магазина

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Сибирячка рассказала о нападении на ребенка бездомных собак, которых прикармливают неравнодушные люди.

— Сегодня на Южном, возле дома № 4 шесть собак напали на мою дочь, которая ехала на велосипеде. Их вовремя отогнали продавцы с магазина и наша бабушка. а две любительницы собачек в данный момент стоят с тазами и кормят их! Когда уже эти любители разберут их к себе по домам? Куда обратиться, чтобы их истребили отсюда? — поделилась своим возмущением местная жительница в группе «Новости дня Каинск, Барабинск» в соцсети в «ВКонтакте».

Среди пользователей соцсетей рассказ женщины вызвал жаркие споры, разделив людей, на тех, кто защищает собак и на тех, кто согласен, что прикармливать бездомных собак опасно для окружающих. Вот что они пишут в комментариях:

— Это людей нужно истреблять, которые их бросают!

— Дело в людях, которые их кормят. Жалко — возьмите домой. Очень много деток на Южном и Плановой, не самое подходящее место для прикорма собак.

— Вообще то, ну насколько я понимаю, собаки кидаются всегда на велик. Мы на улице гуляем, соседские собаки выбегают и бегут за великом, и какая тут провокация? ладно у нас собаки добрые.

— Понятно, что виноваты люди, которые их бросили, но вы сами, то подумайте если на вашего ребенка нападет собака, что вы бы сделали? Лично я бы убила за своего ребенка, он дороже, чем собака! Если собаки добрые, они не будут бросаться на детей, а если она кидается, что тогда делать!? Стоять смотреть? а если ребенок один гуляет, кто тогда будет отвечать за последствия, ладно хоть в этот раз получилось отогнать собак, а если б никого вокруг не было! у ребенка так-то могут и последствия быть: боязнь и прочее.

— Всем плевать, собачек выкинули какие-то люди, другие должны расплачиваться. Бремя нести, быть покусанными и разорванными на куски. Сама раньше кормила собачек, до той поры пока на меня стая из 20 собак не покусала, еще в 2011 году. Теперь стороной обхожу даже безобидных дворняг, страх номер один — это ранее обожаемые собаки.

— Сыпни яду сама с колбаской, да отрави их.

ИСТОЧНИК KP.RU