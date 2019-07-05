Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев
Местные жители, проживающие на Родниках, беспокоятся за породистую собаку, которую видят каждый день на улице одну, без хозяев.
— В Калининском районе, на жилмассиве Родники, далматинец бегает почти каждый день возле магазина «Мария-Ра», который находится в торговом центре «Кристалл». К себе не подпускает, — поделился неравнодушный подписчик в группе «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».
Пользователи соцсетей также не остались равнодушны и успокоили переживающего за собаку сибиряка, не упустив шанс и пошутить. Вот что они пишут в комментариях:
— Сбежал от Стервеллы?
— Он ждет хозяйку с работы. Каждый день. Я в «Кристалле» работал, наблюдал за ним.
— Да он там часто бегает. Похоже на самовыгул.
— Какая прелесть. Он безумно красив.
ИСТОЧНИК KP.RU