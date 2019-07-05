2019-07-05T04:41:31+03:00
Общество

Сбежал от Стервеллы? Новосибирцы переживают за далматинца, который бегает по улице без хозяев

Собака никого к себе не подпускает, но и не убегает
Надежда ЯРКОВА
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Далматинца почти каждый день видят на одном месте - возле торгового центра. Фото: vk.com/nsk456.Далматинца почти каждый день видят на одном месте - возле торгового центра. Фото: vk.com/nsk456.
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Местные жители, проживающие на Родниках, беспокоятся за породистую собаку, которую видят каждый день на улице одну, без хозяев.

— В Калининском районе, на жилмассиве Родники, далматинец бегает почти каждый день возле магазина «Мария-Ра», который находится в торговом центре «Кристалл». К себе не подпускает, — поделился неравнодушный подписчик в группе «Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».

Пользователи соцсетей также не остались равнодушны и успокоили переживающего за собаку сибиряка, не упустив шанс и пошутить. Вот что они пишут в комментариях:

— Сбежал от Стервеллы?

— Он ждет хозяйку с работы. Каждый день. Я в «Кристалле» работал, наблюдал за ним.

— Да он там часто бегает. Похоже на самовыгул.

— Какая прелесть. Он безумно красив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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