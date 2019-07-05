Погода на день в Новосибирске: 5 июля будет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:27 2019-07-05T03:27:40+03:00

Сегодня днем в городе будет дождь, гроза. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают в конце рабочей недели жаркую погоду с дождем и грозами

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Сегодня в городе будет до плюс 24 градусов, возможны осадки и усиление ветра.

— В пятницу, 5 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем дождь, местами небольшой, гроза. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, ночью станет прохладнее, до плюс 16-18 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 5-10 и порывами до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северо-западу, днем по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы, град, местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 20-25 градусов, ночная около плюс 13-18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. Такая теплая и дождливая погода сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU