«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы
По данным управления МВД по Новосибирску, друзья во время прогулки по улице 2-я Марата подобрали ключи от авто. Вместо того чтобы найти их владельца, юные угонщики решили воспользоваться ситуацией и покататься на «бесхозной» машине.
Подростки нашли автомобиль по сработавшему брелку. Пакостники доехали на украденной машине до соседней улицы, а после им наскучила езда, и они бросили авто около дома по Заречной.
— Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование, — сказали в МВД.
В сети детей попеняли за их поступок. Хотя многие отметили, что ничего страшного не произошло:
— Ну, хоть не разбили и штрафов не нацепляли, — пишут пользователи.
— Хоть целые и невредимые и они и пешеходы. Обошлось, так сказать, — комментируют произошедшее люди.
— У меня тоже была такая ситуация, нашел ключи, потыкал на брелок, авто открылось метрах в 20-ти, мог бы тоже покататься, но написал свой телефон, сунул под стекло, вечером отдал ключи хозяину, — делится похожей ситуацией законопослушный сибиряк.
ИСТОЧНИК KP.RU