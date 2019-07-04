«Обошлось, так сказать»: трое подростков из Новосибирска угнали машину, чтобы прокатиться до соседней улицы

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-04T19:07:45+03:00

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По данным управления МВД по Новосибирску, друзья во время прогулки по улице 2-я Марата подобрали ключи от авто. Вместо того чтобы найти их владельца, юные угонщики решили воспользоваться ситуацией и покататься на «бесхозной» машине.

Подростки нашли автомобиль по сработавшему брелку. Пакостники доехали на украденной машине до соседней улицы, а после им наскучила езда, и они бросили авто около дома по Заречной.

— Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование, — сказали в МВД.

В сети детей попеняли за их поступок. Хотя многие отметили, что ничего страшного не произошло:

— Ну, хоть не разбили и штрафов не нацепляли, — пишут пользователи.

— Хоть целые и невредимые и они и пешеходы. Обошлось, так сказать, — комментируют произошедшее люди.

— У меня тоже была такая ситуация, нашел ключи, потыкал на брелок, авто открылось метрах в 20-ти, мог бы тоже покататься, но написал свой телефон, сунул под стекло, вечером отдал ключи хозяину, — делится похожей ситуацией законопослушный сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU