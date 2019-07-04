2019-07-04T17:02:19+03:00
Общество

Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком

Сибиряки рассказывают о последствиях бури
Анна ПАШАГИНА
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Дерево на пересечении улиц Ленина и Революции перекрыло движение машинам.Дерево на пересечении улиц Ленина и Революции перекрыло движение машинам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Фотографиями последствий грозы поделились читатели группы Новосибирская Служба эвакуации «АСТ-54». Сразу в нескольких района Новосибирска ветер сломал деревья. Первый случай произошел на пересечении улицы Ленина и Революции. Дерево упало на проезжую часть, теперь водителям нужно искать объезд. Еще одно дерево упало во дворах на улице Петухова.

— Люди не пострадали, задеты пара машин, — сообщают в паблике.

Сибирячка поделилась с КП-Новосибирск видеороликом о том, как «плывет» Новосибирск. На кадрах видно, что пешеходные переходы на площади Ленина затоплены. У сибиряков нет другого выхода: они разуваются и идут босиком по лужам.

По данным «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах не сильно критичная — 5 баллов. Самый большой затор сейчас в сторону речного вокзала.

Площадь Ленина затопило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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