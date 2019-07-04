Не пройти, не проехать: в Новосибирске попадали деревья, а люди вынуждены переходить дорогу босиком
Фотографиями последствий грозы поделились читатели группы Новосибирская Служба эвакуации «АСТ-54». Сразу в нескольких района Новосибирска ветер сломал деревья. Первый случай произошел на пересечении улицы Ленина и Революции. Дерево упало на проезжую часть, теперь водителям нужно искать объезд. Еще одно дерево упало во дворах на улице Петухова.
— Люди не пострадали, задеты пара машин, — сообщают в паблике.
Сибирячка поделилась с КП-Новосибирск видеороликом о том, как «плывет» Новосибирск. На кадрах видно, что пешеходные переходы на площади Ленина затоплены. У сибиряков нет другого выхода: они разуваются и идут босиком по лужам.
По данным «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах не сильно критичная — 5 баллов. Самый большой затор сейчас в сторону речного вокзала.
Площадь Ленина затопило.
ИСТОЧНИК KP.RU