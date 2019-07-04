2019-07-04T16:32:21+03:00
Общество

«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге

Пара из ближнего зарубежья бросила машину прямо посередине проезжей части в Новосибирске
Анастасия САМАРЦЕВА
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В сети также спорили, какое время суток на фото — вечер или раннее утро. Фото: группа «АСТ-54».В сети также спорили, какое время суток на фото — вечер или раннее утро. Фото: группа «АСТ-54».
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В «АСТ-54» опубликовали фото, на котором неместные парень и девушка остановились на улице Кирова и вышли пофотографироваться прямо на дороге:

— В Новосибирске уже были случаи, когда людям в аналогичных ситуациях дробило ноги или они вовсе погибали. Происходящее на фото настолько поражает, что слов вообще нет, — пишет пост «АСТ-54».

В соцсети жестко прокомментировали легкомыслие приезжих:

— Слабоумие и отвага, — пушит люди.

— Дорога пустая, вокруг никого, что особенного? — находятся те, кто встает на защиту смелой пары.

— Вдохновение слишком сильно накрыло, — шутят другие.

А что вы думаете по этому поводу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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