«Вдохновение слишком сильно накрыло»: в сети раскритиковали туристов, фотографирующихся на дороге
Пара из ближнего зарубежья бросила машину прямо посередине проезжей части в Новосибирске
В сети также спорили, какое время суток на фото — вечер или раннее утро. Фото: группа «АСТ-54».
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В «АСТ-54» опубликовали фото, на котором неместные парень и девушка остановились на улице Кирова и вышли пофотографироваться прямо на дороге:
— В Новосибирске уже были случаи, когда людям в аналогичных ситуациях дробило ноги или они вовсе погибали. Происходящее на фото настолько поражает, что слов вообще нет, — пишет пост «АСТ-54».
В соцсети жестко прокомментировали легкомыслие приезжих:
— Слабоумие и отвага, — пушит люди.
— Дорога пустая, вокруг никого, что особенного? — находятся те, кто встает на защиту смелой пары.
— Вдохновение слишком сильно накрыло, — шутят другие.
А что вы думаете по этому поводу?
ИСТОЧНИК KP.RU