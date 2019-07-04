И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-04T16:28:11+03:00

Вот такая самодельная подставка держит столб. Фото: СОЦСЕТИ

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В группе «ЧП Новосибирск» подписчики поделились фотографией необычного столба. По данным подписчиков, он находится между улицами Нарымской и Галащука. На снимке видно, что опора стоит ненадежно.

Основа ее — развалившийся бетон и пару досок. Для большей устойчивости конструкцию перемотали проводом и подперли палкой.

Видя всю эту картину, новосибирцам становится и смешно, и грустно:

— Палка — это лишнее. И так сойдет.

— Вон у него какая мощная палка-подпорка стоит. Продержится дольше, чем плитка тротуарная в новостройках пролежит.

Ранее мы уже писали про треснувший столб в Затулинском жилмассиве. Местные жители устроили флешмоб и перемотали опору изолентой всех цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU