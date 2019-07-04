И смешно, и грустно: в Новосибирске столб подперли палкой, чтобы он не упал
В группе «ЧП Новосибирск» подписчики поделились фотографией необычного столба. По данным подписчиков, он находится между улицами Нарымской и Галащука. На снимке видно, что опора стоит ненадежно.
Основа ее — развалившийся бетон и пару досок. Для большей устойчивости конструкцию перемотали проводом и подперли палкой.
Видя всю эту картину, новосибирцам становится и смешно, и грустно:
— Палка — это лишнее. И так сойдет.
— Вон у него какая мощная палка-подпорка стоит. Продержится дольше, чем плитка тротуарная в новостройках пролежит.
Ранее мы уже писали про треснувший столб в Затулинском жилмассиве. Местные жители устроили флешмоб и перемотали опору изолентой всех цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU