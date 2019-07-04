Дождя не будет — говорили они: в Новосибирске пошел непредсказуемый ливень

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-04T15:53:34+03:00

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В Новосибирске, в половину восьмого вечера началась гроза и сильный ливень. Хотя по прогнозам сегодня ожидались только небольшие осадки. Несмотря на то, что на протяжении всего дня в городе стояла теплая погода, и температура воздуха достигала 27 градусов тепла, вечером небо затянули густые тучи и пошел сильный дождь. Множество жителей города, не ожидавшие столь резкого изменения положения дел за окном, оказались застигнутыми врасплох.

Внезапно небо затянуло тучами.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Этой ночью ожидается до 18 градусов тепла, переменная облачность и кратковременный дождь, — сообщает Новосибирский Гидрометцентр, — на 25 июля ожидается повышение температуры до 25 градусов тепла, также возможен небольшой дождь.

По долгосрочному прогнозу Яндекс.Погоды, ближайшие несколько дней температура будет оставаться на уровне 23-25 градусов. К концу следующей недели температура может подняться до 30 градусов и выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718422" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU