2019-07-04T16:32:38+03:00
Общество

Штрафы за лечение: новосибирские больницы рискуют потерять деньги за помощь пациентам

Наказание грозит за лечение сопутствующих заболеваний
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские больницы рискуют попасть под штрафыНовосибирские больницы рискуют попасть под штрафыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Директор территориального фонда Обязательного медицинского страхования Елена Ягнюкова представила отчет об исполнении ОМС за 2018 год. Как сообщают Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области, доходы фонда выросли на 6,2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость одного случая госпитализации в 2018 году составляла 144 тысячи рублей. Однако подобные положительные результаты не удовлетворили депутатов. Депутат Вячеслав Журавлёв задал Елене Ягнюковой вопрос о том, действительно ли в фонде существует система бухгалтерского диктата.

— Если человек попал в больницу с определённым диагнозом, то ему трудно получить медицинскую помощь по какому-то другому заболеванию. Действительно ли дела обстоят подобным образом? — поинтересовался депутат.

В ответ на это директор фонда пояснила, что пациенту всегда будет оказана та медицинская помощь, которую врач посчитает необходимой. Но если во время лечения проявятся какие-либо другие заболевания, то будет собрана врачебная комиссия, чтобы эксперт фонда смог понять, почему потребовалось отклонение от рекомендаций.

Депутат Вадим Агеенко также отметил, что проблема с «дополнительными» заболеваниями очень серьезная. Так, многие медицинские организации получают штраф при попытке вылечить человека.

— Вот вам пример: ветеран лежал в госпитале и кроме основного лечения получал ещё какой-то вид медицинской помощи — зубы лечил, к примеру, — обозначил депутат. — В результате госпиталь оштрафован на 1,5 миллиона рублей.

Чтобы разобраться с этим, Вадим Агеенко предложил рассмотреть нормативные документы и внутренние приказы, регулирующие ситуацию, при которой, в ходе лечения у человека выявляются заболевания, которые не были обозначены при поступлении в больницу.

— К примеру, если человек попал в больницу с переломом ноги, а ему еще и оперативно вылечили попутно обнаружившуюся пневмонию, медицинское учреждение попадает из-за этого под штрафы, — пояснил депутат.

Игорь Гришунин, председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, заверил своих коллег в том, что комитет активно занимается решением данной проблемы, а для оказания медицинской помощи ветеранам будет разработана программа, при которой данная категория граждан сможет получать комплексную помощь от медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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