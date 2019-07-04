2019-07-04T13:47:51+03:00
Woman

Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике

Эльмира Абдразакова собрала почти две тысячи лайков и получила прозвище «Русалочка»
Анна ПАШАГИНА
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Эльмира порадовала своих подписчиков фотографией в блестящем купальнике.Эльмира порадовала своих подписчиков фотографией в блестящем купальнике.Фото: СОЦСЕТИ
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В своем профиле Instagram Эльмира Абдразакова поделилась откровенной фотографией. Сейчас девушка отдыхает в небольшом итальянском городке Портофино. Сибирская татарка решила показать своим подписчикам не только красивый вид, но и блестящий купальник.

На фотографии видно, как плотно к телу прилегает купальник и подчеркивает все достоинства мисс России. К слову, Эльмира нечасто радует поклонников подобными снимками.

Италия — любовь. Была и остается. Даже не знала, насколько она многогранна. Впервые побывала на итальянском море в Портофино, — пишет у себя на странице девушка.

Подписчики Эльмиры оценили образ по достоинству:

— Эля, красотка!

— Какой красивый купальник.

— Русалочка.

Титул Мисс Россия девушка получила в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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