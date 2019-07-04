Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике
В своем профиле Instagram Эльмира Абдразакова поделилась откровенной фотографией. Сейчас девушка отдыхает в небольшом итальянском городке Портофино. Сибирская татарка решила показать своим подписчикам не только красивый вид, но и блестящий купальник.
На фотографии видно, как плотно к телу прилегает купальник и подчеркивает все достоинства мисс России. К слову, Эльмира нечасто радует поклонников подобными снимками.
— Италия — любовь. Была и остается. Даже не знала, насколько она многогранна. Впервые побывала на итальянском море в Портофино, — пишет у себя на странице девушка.
Подписчики Эльмиры оценили образ по достоинству:
— Эля, красотка!
— Какой красивый купальник.
— Русалочка.
Титул Мисс Россия девушка получила в 2013 году.
ИСТОЧНИК KP.RU