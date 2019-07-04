Торговый центр спасен

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-04T13:19:16+03:00

Благодаря бдительности и слаженным действиям «гвардейцев» в Новосибирске от пожара спасен крупный торговый центр

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Сегодня ночью, в 3.43, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук в ТЦ «Малинка» сработала охранно-пожарная сигнализация. Сигнал поступил в дежурную часть Агентства безопасности «Гвардия».

Оперативным дежурным на место происшествия незамедлительно был направлен экипаж быстрого реагирования и вызвана пожарная охрана.

Прибывшие в течение 5 минут «гвардейцы» обнаружили, что здание торгового центра задымлено, на втором этаже в охраняемом помещении магазина «Велоград» сработала автоматическая установка водяного пожаротушения (из спринклеров лилась вода).

По данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в 4.14 пожар был ликвидирован. Срабатывание сигнализации вызвало короткое замыкание в электросчетчике. Площадь горения составила 0,5 кв. м.

По предварительному заключению технических специалистов Агентства безопасности «Гвардия», короткое замыкание в электросчетчике могло произойти из-за поставленных на зарядку и оставленных без присмотра электроскутеров.

Благодаря работоспособности установленного «гвардейцами» в магазине охранного оборудования и оперативного реагирования дежурной части АБ «Гвардия» распространение огня в торговом центре не произошло. Товар огнем не поврежден. Сотрудники охраны, находившиеся в здании, не пострадали.

Размер ущерба, причиненного собственнику, устанавливается. Можно только предположить, каким бы он мог быть в случае пожара в крупном торговом центре, если бы не охрана «Гвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU