Компания МТС запустила предложение 2 в 1, объединяющее мобильный интернет и спутниковое ТВ

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-04T13:14:23+03:00

Пакет «Спутниковое ТВ и 4G-роутер» обеспечит жителей Новосибирского региона доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета

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Предложение ориентировано на жителей небольших городов и сельской местности, а также дач и коттеджных поселков, где спутниковое ТВ - оптимальный способ доступа к телевидению, а мобильные сервисы - единственный способ выхода в интернет.

- Для нас крайне важно, чтобы жители даже небольших или отдаленных деревень и поселков имели такой же доступ к цифровым сервисам, как и горожане. И телевидение - это одна из самых востребованных услуг, все мы привыкли смотреть любимые передачи и фильмы. Растет потребность и в качественном интернете для дома: все больше жителей Новосибирска и области пользуются мобильным банком, госуслугами и другими цифровыми сервисами. Мы решили объединить две эти самые популярные услуги, сделать их оплату и использование еще удобнее, а главное, дали нашим клиентам возможность существенно сэкономить, - отметил директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

При подключении пакета «Спутниковое ТВ и 4G-роутер» пользователь сможет купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета с помощью 4G-роутера и «Базовый пакет» спутникового ТВ со 192 каналами, а оплачивать услуги - одним платежом. По условиям предложения абонент оплачивает только мобильный интернет - 700 рублей в месяц. Спутниковый телевизионный пакет «Базовый» предоставляется без абонентской платы.

Спутниковое ТВ может быть подключено в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания: в салоне связи МТС, через агентов компании или на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU