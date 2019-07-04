Несмотря на лапки: посмотрите, как кот дергает ручку и сам открывает дверь

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-04T12:54:49+03:00

Котик решил открыть дверь без помощи людей. Фото:кадр из видео

Видео вызвало бурные обсуждения в сети, многие утверждают, что это не единственный самостоятельный кот

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Популярный инста-блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова опубликовала на своей страничке забавное видео, в котором кот сам открывает входную дверь в дом.

— Я первый раз в жизни такое увидела, — подписала пост Анастасия.

Котик забирается вверх по двери и дергает ручку, чтобы открыть ее. После этого самостоятельное животное гордо проходит в дом.

Видео о находчивом домашнем любимце не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом люди удивляются изобретательности кота. Некоторые утверждают, что их питомцы способны выполнить такой же трюк ничуть не хуже пушистой звезды инстаграма.

— Делает все сам, несмотря на лапки. Уважаю таких котов!

— Скоро коты начнут пользоваться пультом от телевизора.

— У меня тоже кошка сама открывает дверь, поэтому приходиться на ключ запирать.

— Мне кажется, коты могут все!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718382" frameborder="0"></iframe> Смышленый кот решил войти в дом самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU