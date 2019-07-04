Несмотря на лапки: посмотрите, как кот дергает ручку и сам открывает дверь
Популярный инста-блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова опубликовала на своей страничке забавное видео, в котором кот сам открывает входную дверь в дом.
— Я первый раз в жизни такое увидела, — подписала пост Анастасия.
Котик забирается вверх по двери и дергает ручку, чтобы открыть ее. После этого самостоятельное животное гордо проходит в дом.
Видео о находчивом домашнем любимце не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом люди удивляются изобретательности кота. Некоторые утверждают, что их питомцы способны выполнить такой же трюк ничуть не хуже пушистой звезды инстаграма.
— Делает все сам, несмотря на лапки. Уважаю таких котов!
— Скоро коты начнут пользоваться пультом от телевизора.
— У меня тоже кошка сама открывает дверь, поэтому приходиться на ключ запирать.
— Мне кажется, коты могут все!
Смышленый кот решил войти в дом самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU