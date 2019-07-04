2019-07-04T11:36:22+03:00
Общество

Бабушка отпустила с поводка: новосибирский таксист сбил таксу и скрылся

Водитель находится в розыске
Алена КУЛЕШОВА
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Такса погибла под колесами автомобиля.Такса погибла под колесами автомобиля.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Машина службы «Яндекс Такси» ехала через двор дома номер 21/4 на улице Дачной в Заельцовском районе. Неожиданно из сквера на дорогу выбежала собака без поводка и в ту же секунду попала под колеса автомобиля. Водитель, не притормозив, скрылся с места происшествия. Такса умерла на месте. Владельцы животного были поблизости, они вызвали сотрудников ГИБДД.

— Собаку с поводка отпустила бабушка. Она гуляла с ней в Тимирязевском сквере, — написала в группе «АСТ-54» хозяйка собаки Екатерина. — Водитель ехал слишком быстро, окна у него были открыты. Наша любимица плакала так, что невозможно было не услышать.

На данный момент водитель автомобиля находится в розыске. Возможно, кто-то из сибиряков сможет опознать машину по видеоролику.

По правилам, водитель должен был остановиться и вызвать сотрудников Автоинспекции.

В Новосибирске таксист сбил таксу и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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