А колеса тебе зачем? Кондуктор выгнала из автобуса велосипедиста без денег

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-04T11:13:13+03:00

Новосибирцы встали на защиту кондуктора, которая выгнала парня с велосипедом из автобуса. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

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Инцидент произошел в Новосибирске в пассажирском транспорте: велосипедист решил проехаться со своим средством передвижения, но наотрез отказался за него платить, чем вызвал гнев среди сибиряков.

— Ехала я вечером с работы и наблюдала такую картину: кондукторша выгнала парня с велосипедом, потому что он отказался платить за него, как за багаж, — описала ситуацию подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Она добавила, что парень в транспорте утверждал, что велосипед не считается багажом ни в одном городе России.

Пользователи соцсетей при всем этом, встали на защиту кондуктора, считая, что парень должен был оплатить свой багаж, то есть велосипед. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— А что, у велосипедиста денег не нашлось что ли, или на принцип пошел.

— А зачем он ему вообще тогда нужен, если он на автобусе предпочитает кататься?

— Габаритные вещи всегда оплачиваются.

— Велосипед это транспортное средство, однако, спешившийся водитель велосипеда уже пешеход, а велосипед превращается в багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU