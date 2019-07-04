Цветочная клептоманка: сибирячка обчистила клумбы и попала на видео

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-04T11:01:42+03:00

Женщина уже несколько раз была замечена на этом месте. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина делает это уже не в первый раз

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Запись с камер видео наблюдения появилась в группе «Новости дня Каинск, Барабинск». На кадрах видно, как женщина подходит к вазонам и начинает руками выкапывать из них цветы. Обработав первую клумбу, она подождала пока проедет машина, а после поспешила забрать остальные саженцы.

Место преступления находится рядом с магазином «Магнит» на улице Молодежная. По словам подписчиков, эти клумбы разоряют регулярно, и делает это один и тот же человек.

— Проще не сажать цветы, — высказал свое мнение автор видео.

В комментариях под роликом жители города бурно обсуждают происходящее:

— Закопайте под цветы уже мышеловку. Пусть знают.

— Самим слабо посадить или руки не оттуда растут.

— Что тут говорить, если у ограды частного дома с клумб по одному цветочку украли. Совсем обнаглели!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718349" frameborder="0"></iframe> Женщина ворует цветы возле магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU