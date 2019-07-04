Цветочная клептоманка: сибирячка обчистила клумбы и попала на видео
Запись с камер видео наблюдения появилась в группе «Новости дня Каинск, Барабинск». На кадрах видно, как женщина подходит к вазонам и начинает руками выкапывать из них цветы. Обработав первую клумбу, она подождала пока проедет машина, а после поспешила забрать остальные саженцы.
Место преступления находится рядом с магазином «Магнит» на улице Молодежная. По словам подписчиков, эти клумбы разоряют регулярно, и делает это один и тот же человек.
— Проще не сажать цветы, — высказал свое мнение автор видео.
В комментариях под роликом жители города бурно обсуждают происходящее:
— Закопайте под цветы уже мышеловку. Пусть знают.
— Самим слабо посадить или руки не оттуда растут.
— Что тут говорить, если у ограды частного дома с клумб по одному цветочку украли. Совсем обнаглели!
Женщина ворует цветы возле магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU