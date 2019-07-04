2019-07-04T10:30:56+03:00
Наука

Андрей Травников заявил о готовности в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон

Проект «Академгородок 2.0» представлен губернатором Новосибирской области международному научному сообществу
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Андрей Травников выступил на микросимпозиуме перед мировым научным сообществом. Фото: nso.ruАндрей Травников выступил на микросимпозиуме перед мировым научным сообществом. Фото: nso.ru
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Микросимпозиум «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации» проходит в Санкт-Петербурге в эти дни. В нем принимает участие губернатор Новосибирской области, он провел презентацию проекта «Академгородок 2.0». Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения. Уже известно, регион готов в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон, если это потребуется.

— СКИФ создаст возможности для ученых и представителей промышленности из самых разных отраслей, городов и стран. Сроки очень жесткие, нужно сделать все в рамках реализации нацпроекта «Наука» до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, наши ученые занимаются разработкой проектной документации. Уверен, что общими усилиями сибирских ученых, усилиями ученых Курчатовского института, других научных центров нашей страны мы сможем выполнить эту задачу в требуемые сроки, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Как уточнили в правительстве региона, проектом синхротрона уже заинтересовались крупные компании: Росатом, Ростех, Роснано, Газпром и другие. Местные учебные заведения уже начали подготовку специалистов для новых исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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