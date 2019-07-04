2019-07-04T10:18:50+03:00
Общество

Три дня без горячей воды: коммунальщики не могут отремонтировать прорыв из-за брошенной во дворе машины

Жители дома третий день сидят без горячей воды из-за халатного водителя, до которого невозможно дозвониться
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина не появляется возле своей машины уже третий день и не отвечает на звонки.Мужчина не появляется возле своей машины уже третий день и не отвечает на звонки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Заельцовском районе возле дома №406 на улице Дуси Ковальчук произошла коммунальная авария, устранить которую мешает машина стоящая во дворе машина Renault Kaptur.

— Во дворе дома по улице Дуси Ковальчук, 406 произошел порыв на внутриквартальной трубе. Работникам необходимо провести срочный ремонт, но из-за припаркованного «Рено» работы провести невозможно, техника не может подойти, — рассказала КП- Новосибирск пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании (СГК) Ольга Алексеева.

Она отметила, что сварочные работы там проводить небезопасно, а на телефон хозяин машины не отвечает. Именно поэтому жители остаются без горячей воды уже третий день.

— Из-за стоящего рядом автомобиля, была угроза обвала грунта на краю участка ремонта и принято решение закопать яму обратно, — добавила Ольга Алексеева.

Иномарка мешает коммунальщикам провести ремонтные работы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Иномарка мешает коммунальщикам провести ремонтные работы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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