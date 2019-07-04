Три дня без горячей воды: коммунальщики не могут отремонтировать прорыв из-за брошенной во дворе машины
В Заельцовском районе возле дома №406 на улице Дуси Ковальчук произошла коммунальная авария, устранить которую мешает машина стоящая во дворе машина Renault Kaptur.
— Во дворе дома по улице Дуси Ковальчук, 406 произошел порыв на внутриквартальной трубе. Работникам необходимо провести срочный ремонт, но из-за припаркованного «Рено» работы провести невозможно, техника не может подойти, — рассказала КП- Новосибирск пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании (СГК) Ольга Алексеева.
Она отметила, что сварочные работы там проводить небезопасно, а на телефон хозяин машины не отвечает. Именно поэтому жители остаются без горячей воды уже третий день.
— Из-за стоящего рядом автомобиля, была угроза обвала грунта на краю участка ремонта и принято решение закопать яму обратно, — добавила Ольга Алексеева.
Иномарка мешает коммунальщикам провести ремонтные работы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU