Они следили за ним? Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей
Управление уголовного устанавливают личности подозреваемых в совершении разбойного нападения в Октябрьском районе. Парни в медицинских масках на лицах попали на камеры видеонаблюдения.
— Ограбление произошло в ночь на 2 июля на жилмассиве Восточный. В подъезде жилого дома №41 по улице Высоцкого трое неустановленных молодых людей с применением силы забрали у мужчины сумку с крупной суммой денег, после сего скрылись с похищенным, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В сумке, которую они забрали, было более миллиона рублей. Фото: МВД по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что в украденной сумке было более миллиона рублей.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-17-00, 323-17-51, 232-17-55, 232-81-89. Конфиденциальность гарантируется.
Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU