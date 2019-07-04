Они следили за ним? Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-04T09:39:23+03:00

Неизвестные напали на мужчину ночью в подъезде. Фото: МВД по Новосибирской области.

Ограбление произошло в подъезде жилого дома на улице Высоцкого

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Управление уголовного устанавливают личности подозреваемых в совершении разбойного нападения в Октябрьском районе. Парни в медицинских масках на лицах попали на камеры видеонаблюдения.

— Ограбление произошло в ночь на 2 июля на жилмассиве Восточный. В подъезде жилого дома №41 по улице Высоцкого трое неустановленных молодых людей с применением силы забрали у мужчины сумку с крупной суммой денег, после сего скрылись с похищенным, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В сумке, которую они забрали, было более миллиона рублей. Фото: МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что в украденной сумке было более миллиона рублей.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-17-00, 323-17-51, 232-17-55, 232-81-89. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718329" frameborder="0"></iframe> Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU