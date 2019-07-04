2019-07-04T07:38:31+03:00
Общество

Они же сестры, и так сойдет: мама двух девочек простила паспортисту ошибку с фотографиями детей

Женщина с двумя дочками пыталась провезти через границу детей, но не получилось — документы оказались недействительными
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Фотографии в документах детей оказались перепутаны.Фотографии в документах детей оказались перепутаны.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ошибку в документах нашли во время пограничного контроля рейса из Новосибирска в Среднеазиатскую республику.

— Женщина-иностранка ехала со своими детьми через границу. Во время проверки документов пограничники заметили несостыковку. Оказалось, что в документах на возвращение были перепутаны местами фотографии, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Мать девочек, получив в консульстве документы, заметила несоответствие фотографий, но по своей беспечности решила, что этого не заметят контролеры на границе.

— В отношении матери детей назначено административное наказание: штраф, через границу ее с дочками из-за ошибки в документах не пустили, — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас женщине предстоит переоформить документы правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Они следили за ним? Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей
Зарезал на глазах у сына: новосибирцу грозит пожизненный срок за убийство любимой
Приговор Челентано: в Новосибирске заканчивается суд над Анатолием Радченко, силовики считают, что он возглавлял «отдел убийств» в преступном сообществе
Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов
Фруктовые «нелегалы»: на новосибирском складе нашли 40 тонн зараженных абрикосов
Ненужные и опасные: неизвестные выбросили 4 тысячи ртутных ламп рядом с частным сектором
Клиенты Tele2 переходят в онлайн
Ушла с дачи и пропала: волонтеры ищут сибирячку с татуировками и пирсингом на губе
Протаранил забор и сбежал: водитель «БМВ» бросил раненого пассажира в разбитом авто
Погода на день в Новосибирске: 4 июля будет до плюс 29 градусов
Снесла забор при повороте: сибирячка за рулем автомобиля врезалась в ограждение возле вокзала
Спал в разбитой машине: водитель такси не заметил, как врезался в дерево
Музыкальный шум: Новосибирская группа создала песню полностью из звуков города
«Пока ногами вперед не вытащат»: новосибирец утонул рядом с городским пляжем
А он не из «Игры престолов»? Пассажиров метро удивил парень в мехах
Бывший заместитель Локтя стал кандидатом в мэры Новосибирска
Все оттенки розового: в новосибирском зоопарке фламинго завели себе пернатых друзей
С пузиком и пилоном: беременная сибирячка показала неожиданный танец
Люди начнут разбиваться: новосибирцы измерили колею на улице Балтийская
«Мне было противно и больно»: военного со второй попытки посадили за изнасилование школьницы
«Когда идете с другом тусить»: под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей
«На него жаловались и взрослые, и дети»: сибиряка уволили с работы за тягу к игре на пианино
«Как там могут жить сверчки?»: сибирячка купила зараженные насекомыми персики
Вид прекрасный, но опасный: сибирячка устроила странные танцы на берегу отравленного озера
Решил конфликт гранатой: новосибирец пойдет под суд за подорванную машину знакомого
«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу
«В реке – масляные разводы» - неизвестные вылили в Иню горючее