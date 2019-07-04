Они же сестры, и так сойдет: мама двух девочек простила паспортисту ошибку с фотографиями детей
Ошибку в документах нашли во время пограничного контроля рейса из Новосибирска в Среднеазиатскую республику.
— Женщина-иностранка ехала со своими детьми через границу. Во время проверки документов пограничники заметили несостыковку. Оказалось, что в документах на возвращение были перепутаны местами фотографии, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Мать девочек, получив в консульстве документы, заметила несоответствие фотографий, но по своей беспечности решила, что этого не заметят контролеры на границе.
— В отношении матери детей назначено административное наказание: штраф, через границу ее с дочками из-за ошибки в документах не пустили, — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас женщине предстоит переоформить документы правильно.
ИСТОЧНИК KP.RU