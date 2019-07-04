Они же сестры, и так сойдет: мама двух девочек простила паспортисту ошибку с фотографиями детей

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-04T07:38:31+03:00

Женщина с двумя дочками пыталась провезти через границу детей, но не получилось — документы оказались недействительными

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Ошибку в документах нашли во время пограничного контроля рейса из Новосибирска в Среднеазиатскую республику.

— Женщина-иностранка ехала со своими детьми через границу. Во время проверки документов пограничники заметили несостыковку. Оказалось, что в документах на возвращение были перепутаны местами фотографии, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Мать девочек, получив в консульстве документы, заметила несоответствие фотографий, но по своей беспечности решила, что этого не заметят контролеры на границе.

— В отношении матери детей назначено административное наказание: штраф, через границу ее с дочками из-за ошибки в документах не пустили, — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас женщине предстоит переоформить документы правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU