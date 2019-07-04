Приговор Челентано: в Новосибирске заканчивается суд над Анатолием Радченко, силовики считают, что он возглавлял «отдел убийств» в преступном сообществе
4 июля началось оглашение приговора Анатолию Радченко. Его доставили в Новосибирский областной суд из следственного изолятора. Там подсудимый содержится уже около четырех лет.
По мнению правоохранителей, Челентано (таково прозвище обвиняемого) состоял в огромном преступном сообществе, которое контролировало бизнес и власть в Новосибирске. Когда силовики задерживали многочисленных участников новосибирской мафии, Радченко скрылся. Лишь через годы его нашли в Австрии с поддельными документами.
Главного киллера банды Трунова Челентано судят в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА
- Радченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Создание и руководство преступным сообществом», «Бандитизм», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Вымогательство» и «Мошенничество», - назвал уголовные статьи Следственный комитет России, когда Челентано отдали под суд.
По мнению силовиков, этот человек отвечал за ликвидацию неугодных людей, возглавляя «отдел убийств» в большом криминальном синдикате. Сам обвиняемый не признает вину.
Суд над Радченко оказался долгим, дело дошло до оглашения приговора. По мнению участников процесса, оно продлится не менее двух дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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